人機合作是趨勢 「機器人助手 解放護理師雙手」

研究顯示，護理工作至少有三成時間花在非直接照顧病人事務，醫院研發導入護理機器人，期待減輕護理師「庶務」負擔，將精力集中於照護病人，而非重複性的運送工作。專家指出，「人機協作」是未來趨勢，要讓護理人員把機器人當成助手，而不是病房中需點班保養的儀器，仍待技術更進一步發展，醫療與科技深度合作。

台北榮總護理長尚婉明與新光醫院護理長許姿慧皆指出，護理機器人在臨床有助減少重複性工作，能讓護理人員有機會專注於照顧病人。

尚婉明表示，第一線護理人員工作繁重，新冠疫情期間又需要隔離，穿脫隔離衣不便，物品運送需加強管理與消毒，因此萌生了可以「解放護理師雙手」的想法。

尚婉明說，透過研發中的「行動護理助手」，護理師運用平板下指令，行動護理助手可自行導航，機械手臂自行拿取物品到指定地點，最大效益在減少護理人員在護理站與病房間的奔波。

尚婉明表示，「行動護理助手」主要用於加護病房，規畫到落地使用花了兩年多，於去年底開始運作，第一代機械手臂一次可抓取八公斤物品、第二代兩公斤，朝輕巧多次輔助為主。每人每班節省一小時間，看似不多，但節省下來的總工時與人力仍相當可觀。另外，「清消機器人」也在測試中，有助減少人力與感染風險。

「護理機器人不一定是人形外觀，透過這些科技監測，也可幫助護理人員，把時間、心力花在病人身上。」許姿慧表示，過去監測生命徵象，須在病人身上裝設電極貼片，但新光利用雷達毫米波偵測病人呼吸、心跳，若數值超過設定範圍，就會發出異常通報，讓患者能不受約束活動。

此外，新光的單人房均裝設「離床警示系統」，藉遠紅外線監測病人姿態，若超過一定範圍，就會發出警示，一次可發送至六位護理人員手機上，讓護理人員即時前往協助；另還設有國語、英語、台語、日語四聲道提醒，及雙向通話功能，讓護理師未到場前先了解患者情形。

不過，也有護理人員表示，目前機器人功能有限，如同可行走的「平板」，不可能「照顧」病人。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提醒，目前護理機器人的主要功能在於導覽與搬運，也可以協助護理紀錄，但不可能進行醫療行為，即使是提供衛教，也應有所規範，但人機協作趨勢不可擋，有待醫療與科技深度合作。