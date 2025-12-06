醫療機器人走入臨床 中央擬訂指引

護理人力嚴重短缺，各界寄望ＡＩ和機器人能成為護理師得力助手，國內醫療院所紛紛與科技業者合作，研發可協助臨床的機器人與相關ＡＩ設備監測病人病情與安全。機器人與ＡＩ進入醫院的願景逐步成真，但如何運作確保病人安全？衛福部已著手研擬醫療機構應用生成式ＡＩ指引草案，並收集應用狀況，未來將視情況訂出規範。

在中國醫藥大學附設醫院的病房走廊，一台白色圓潤、眨著大眼、胸前掛著名牌的醫療機器人「愛寶一號」，正帶著患者與家屬熟悉病房環境，另一側「愛寶二號」悄悄滑入病房，接過護理師剛抽好的血液檢體，再穩定地返回護理站。這不是科幻場景，而是生成式ＡＩ醫療機器人正式走入台灣臨床現場的寫照。

有的機器人沒有圓圓無辜的大眼，但有超強的機器手臂。台北榮總推出的服務型機器人可在放射性碘｜一三一治療病房，把藥品穩定送到指定地點，同時進行餐點配送；還有ＡＩ核醫藥品自動分裝系統，以ＡＩ影像辨識結合精密機械手臂，在全密閉環境中自動完成放射藥品分裝，接近零輻射暴露，增加護理人員的工作安全。

新光醫院則有搬運機器人，於病房區及護理站之間移動。新光醫院護理長許姿慧說，這台機器人目前於骨科病房使用，過去新進病人，護理師需逐一介紹環境、護理站、茶水間等，這套搬運機器人，可帶著病人熟悉環境，護理師在病房需要被子、醫材時，也可從護理站用機器人送到病房，讓護理師不再需要往返奔波護理站。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，護理機器人的研發，源於全球護理人力短缺，但拆解護理師一天工作流程後發現，有三成的工作其實可以由機器人協助。台北榮總副院長李偉強也表示，研究發現，透過「行動護理助手」在加護病房運送物品，平均可節省每位護理師每一班共一小時、少走三千步。

ＡＩ與機器人進入醫療現場，是否應有相關規範或指引？衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，已委託台北醫學大學研擬醫療機構應用生成式ＡＩ指引草案，但醫療ＡＩ應用廣泛，醫院智慧化發展並非只有護理領域，像智慧藥櫃、檢驗系統等，整體醫療體系正全面導入智慧設備，ＡＩ與機器人需依使用情境、功能與專業界線進行後續討論。