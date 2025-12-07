民樂書坊「說故事」 相中大稻埕

元宇宙時代，實體書店還會存在嗎？在台灣，一間間書店宣布關門大吉，不過在英國，實體書店卻從去年起逆勢成長，連鎖書店水石(Waterstones)書店今年已連開十家新店，實體書的銷量上漲了百分之五。

執行長多恩(James Daunt)分析，年輕人渴望遠離螢幕，「他們想做一些不盯著螢幕、成本相對低廉的事情」，而紙本書是最好的選擇。且讀者不只想要閱讀，更想跟人談論和分享書籍。因此除了店裡一定有咖啡館，還要有能為民眾介紹、討論書籍的專業店員。

這跟廖志峰開設「民樂書坊」的想法不謀而合。決定開書店後，廖志峰就鎖定大稻埕，因為大稻埕是有故事的地方，就像書店是個「說故事」的地方。

他一眼看中了位在公園對面的街屋，希望書店的客人不管坐在哪個角落閱讀，都能看到公園。而咖啡吧台是民樂書坊的焦點之一，因為他希望這是個讓讀者和作家悠閒交流的空間。

其實在成為出版人之前，廖志峰的角色是「賣書人」。大學時代他在書攤打工。廖志峰回憶，那時很內向，但只要有顧客靠過來，就會開心地介紹書、分享書，自己也非常享受賣書的快樂。這份對於傳遞知識的熱情，讓他走向了出版之路。

「這是我命中注定的書店。」在出版之路上摸索了四十年，廖志峰又回到了年輕時候對書一見鍾情的起點，當起「賣書人」。他拿起多年前向漫畫家麥人杰購買的達摩漫畫，畫中原該「一葦渡江」的達摩，腳下踏的不是蘆葦，而是一本書，彷彿預言了多年後的他—以書為舟，航向另一個江湖。