60歲開書店 廖志峰背水一戰

「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」近期陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，允晨文化發行人廖志峰卻在經營出版社卅多年、邁入六十歲之後，在大稻埕開了一家新書店「民樂書坊」，決定「背水一戰」。

「很多允晨的作家告訴我，在書店找不到他們出的書。」允晨文化創辦逾四十年，以人文類書籍聞名，出版白先勇、余英時等大師作品，近年卻開始面臨新書無法在書店上架曝光的危機。這也讓廖志峰萌生開書店的想法，希望完整陳列允晨所有出版的書籍，讓作者和讀者面對面交流。

面對資訊爆炸、新舊交替迅速的數位時代，廖志峰坦言感到困惑徬徨，常懷疑「我為什麼要這麼辛苦做出版？」，他左思右想，決定選擇不放棄，而是到第一線，開一間書店直接面對讀者。

廖志峰帶著允晨出版社從南京東路的高樓搬進老街的街屋，前棟是有咖啡吧檯的書店、後棟就是出版社辦公室。他希望同事不只在後台「悶著頭」編書，也能來到前台喝杯咖啡和讀者交流。

民樂書坊不僅放允晨出版的書，連譯本的原文書也一一擺出，呈現允晨四十年的歷史軌跡。他也將平台分享給同業，跟印刻、玉山社、心靈工坊、聯合文學等出版社談合作。

「我如果不開書店，允晨就沒有路了。」廖志峰說，想透過民樂書坊知道新世代的讀者在想什麼？允晨還可以為這個時代出什麼書？有了這家讓出版人和讀者面對面交流的書店，也許我們可以因此開發出不同的題材，也許我們還有機會往下走。