兒托專法 拚立院本會期三讀

托育人員虐兒事件頻傳，引發各界討論托嬰監管雲議題，其中雲端影像備份爭議最大。立法院社會福利及衛生環境委員會明再排審「兒童托育服務法」草案，這次朝野多有共識，盼將調閱權限、保存影像天數等細節討論完，當天能送出委員會，力拚本會期三讀。

衛福部社家署長周道君強調，托嬰影像上傳雲端，絕不是「任何人都可看」，與外界認為家長廿四小時均可查看的情況不同，「立法構思不是監看，而是保存影像。」避免爭議事件發生後，影響遺失無法了解案情，才是本次立法初衷。細節如何執行，待立法院討論完畢後，將與各界討論後，另外明訂。

兒童托育服務法以專法管理托嬰中心、居家保母等○至二歲托育服務，今年十月立院委員會已完成所有條文逐條審查，條文保留至第二輪討論。

民進黨立院人士表示，業者在與衛福部溝通後，曾表示在符合保護個資法等原則下，有比較能接受，不過影像要保管卅天還是六十天、以及如何調閱等問題還有異議，若本明天能朝野取得共識、送出委員會，最快就能在本會期拚三讀。

民進黨籍召委劉建國表示，由於這個法案條文多達七十多條，需要比較多時間討論，希望在立院這個會期中能符合社會的期待。

國民黨立委王育敏說，這次修法著重防堵二歲以下幼兒遭保母或在托嬰中心被虐待，要求影像紀錄要雲端備份是關鍵條文。

雖然先前許多托嬰業者認為不被受尊重、沒有隱私及安全感，但立法是考量○至二歲孩子，還沒有辦法自我表達，只能透過客觀影像還原真相，同時也是在保護教保人員。

王育敏表示，起初業者很反彈雲端影像，導致修法腳步減緩，不過經衛福部與業者溝通，近期較少看到業者出來開記者會，相信溝通較有共識，且年底將至，有修法壓力。

至於雲端影像保存天數，民進黨立委林月琴表示，她曾經擔任多起不當對待事件的調查委員，確實發現卅天的影像長度足以釐清孩子是否遭遇不當對待、頻率，因此不需以延長天數增加負擔，真正關鍵是主管機關是否負起積極監督責任，後續衛福部應提出完整、明確且符合社會期待的規畫，確保不是做做樣子。