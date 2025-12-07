聽新聞
0:00 / 0:00

搶跨年晚會搖滾區 北市府提供3管道

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北往年跨年晚會都吸引大量人潮，北市觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲得搖滾區入場資格。圖／北市觀傳局提供
台北往年跨年晚會都吸引大量人潮，北市觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲得搖滾區入場資格。圖／北市觀傳局提供

北市府每年辦的跨年晚會都吸引大量人潮，舞台前搖滾區是限量入場，觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲搖滾區入場資格，包括與飯店合作的「跨年方案」、旅遊平台的遊程和臉書「我是台北人」抽獎，不用再半夜排隊卡位。

觀傳局指出，今年跨年攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與逾600家旅館飯店合作「跨年方案」，即日起至12月31日，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，就可獲得限量搖滾區入場證2張，數量有限，送完為止。

另外，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達跨年晚會搖滾區。

觀傳局表示，即日起到12月12日，在「我是台北人」臉書辦抽獎活動，只要在活動期間，到北市政府周邊廣場和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證，共10組，詳細活動可上「2026臺北最High新年城」活動官網查詢。

此外，至明年3月8日到北市店家消費滿200元，登錄發票或透過自動匯入雲端發票，可獲得抽獎序號，有機會抽中1000萬元現金大紅包、台積電股票、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮。

北市 跨年 觀傳局

延伸閱讀

免費搶台北跨年晚會搖滾區 北市觀傳局祭3大方式可輕鬆到手

雲林跨年晚會第二波卡司公布 壓軸神秘韓團保密到家

台北三大冬季活動登場 蔣萬安：跨年晚會卡司12月還有彩蛋公布

北市冬季3大活動展開 史奴比家族陪伴迎新年

相關新聞

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，...

彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

COVID-19疫情後，慢性呼吸道疾病照護面臨嚴峻挑戰，肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與急性惡化風險皆高...

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療...

廣角鏡／百年坪林尾橋 修復重啟

新北市定古蹟坪林尾橋過去是跨越北勢溪往返台北與宜蘭的重要交通節點，橋墩及欄杆等歷經百年侵蝕斑駁、混凝土剝落。市府啟動修復...

搶跨年晚會搖滾區 北市府提供3管道

北市府每年辦的跨年晚會都吸引大量人潮，舞台前搖滾區是限量入場，觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲搖滾區入場資格，包括與飯...

心理諮商 上班族抱怨時段不合

心理諮商需求近年持續上升，不少上班族抱怨「免費諮商卻要請假扣薪才能使用」很矛盾，反增困擾。民眾反映，中央與新北市提供的免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。