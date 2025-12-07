搶跨年晚會搖滾區 北市府提供3管道

北市府每年辦的跨年晚會都吸引大量人潮，舞台前搖滾區是限量入場，觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲搖滾區入場資格，包括與飯店合作的「跨年方案」、旅遊平台的遊程和臉書「我是台北人」抽獎，不用再半夜排隊卡位。

觀傳局指出，今年跨年攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與逾600家旅館飯店合作「跨年方案」，即日起至12月31日，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，就可獲得限量搖滾區入場證2張，數量有限，送完為止。

另外，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達跨年晚會搖滾區。

觀傳局表示，即日起到12月12日，在「我是台北人」臉書辦抽獎活動，只要在活動期間，到北市政府周邊廣場和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證，共10組，詳細活動可上「2026臺北最High新年城」活動官網查詢。

此外，至明年3月8日到北市店家消費滿200元，登錄發票或透過自動匯入雲端發票，可獲得抽獎序號，有機會抽中1000萬元現金大紅包、台積電股票、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬份好禮。