學生壓力日增 須強化親師敏感度

青少年心理健康議題近年備受關注，民團指出，學生壓力日增，校園心理諮商與求助需求逐年上升。國教盟理事長王瀚陽表示，學校端兩大趨勢是「情緒行為障礙學生變多」、「目睹自殺事件的兒少增加」，校園心理支持工作比過往更具挑戰。

王瀚陽指出，許多自閉症、高功能自閉、ADHD等神經多樣性孩子，在國高中階段容易出現突發、激烈或難以預測的行為反應，並非所有學生都能立即被認定為需要特殊支持。依規定，正式啟動IEP（個別化教育計畫）前通常須經長達6個月評估，孩子常在診斷完成前就出現明顯情緒起伏，家長和學校端都承受壓力。

他提到，近年因自殺事件頻繁，預防性工作更難推動，因為兒少對情緒往往缺乏自我查察能力，「不是問他就知道狀況」，反而更常從生理反應表現，例如反覆說肚子痛、頭痛、頻繁請假、想逃避上學等，都是心理壓力升高的訊號。

王瀚陽說，預防工作的關鍵在於「大人的敏感度」，教師與家長若能及早察覺孩子的異常行為或生理反應，再透過校內輔導系統及時介入，才能避免問題惡化。

新北市教育局表示，近年青少年面臨的心理壓力確實增加，校園自傷自殺通報近3年累計約2千件，每年成長約5至10％。神經多樣性與情緒行為問題求助的情形近年確實上升，顯示學生求助意願提高、學校通報也更即時。校園端支持措施包括強化教師危機辨識能力、提升學生求援意識等。

教育局說，如遇重大事件，會由學生輔導諮商中心督導立即進校支援，不會由單一學校獨自承擔處置壓力，會依三級輔導需求彈性調度心理師、社工師，集中火力支援急需介入的學生。