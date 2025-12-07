聽新聞
0:00 / 0:00

學生壓力日增 須強化親師敏感度

聯合報／ 記者張策／新北報導

青少年心理健康議題近年備受關注，民團指出，學生壓力日增，校園心理諮商與求助需求逐年上升。國教盟理事長王瀚陽表示，學校端兩大趨勢是「情緒行為障礙學生變多」、「目睹自殺事件的兒少增加」，校園心理支持工作比過往更具挑戰。

王瀚陽指出，許多自閉症、高功能自閉、ADHD等神經多樣性孩子，在國高中階段容易出現突發、激烈或難以預測的行為反應，並非所有學生都能立即被認定為需要特殊支持。依規定，正式啟動IEP（個別化教育計畫）前通常須經長達6個月評估，孩子常在診斷完成前就出現明顯情緒起伏，家長和學校端都承受壓力。

他提到，近年因自殺事件頻繁，預防性工作更難推動，因為兒少對情緒往往缺乏自我查察能力，「不是問他就知道狀況」，反而更常從生理反應表現，例如反覆說肚子痛、頭痛、頻繁請假、想逃避上學等，都是心理壓力升高的訊號。

王瀚陽說，預防工作的關鍵在於「大人的敏感度」，教師與家長若能及早察覺孩子的異常行為或生理反應，再透過校內輔導系統及時介入，才能避免問題惡化。

新北市教育局表示，近年青少年面臨的心理壓力確實增加，校園自傷自殺通報近3年累計約2千件，每年成長約5至10％。神經多樣性與情緒行為問題求助的情形近年確實上升，顯示學生求助意願提高、學校通報也更即時。校園端支持措施包括強化教師危機辨識能力、提升學生求援意識等。

教育局說，如遇重大事件，會由學生輔導諮商中心督導立即進校支援，不會由單一學校獨自承擔處置壓力，會依三級輔導需求彈性調度心理師、社工師，集中火力支援急需介入的學生。

心理諮商 情緒 教育局 校園

延伸閱讀

議員指私立園所虐童案無諮商資源 蔣萬安允諾協助

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

北市國中學生校內5樓墜落 教育局：術後生命跡象已穩定

獨／高雄吸金案女家長會長曝光 她「很闊」一出手就是大疊鈔票

相關新聞

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，...

彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

COVID-19疫情後，慢性呼吸道疾病照護面臨嚴峻挑戰，肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與急性惡化風險皆高...

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療...

廣角鏡／百年坪林尾橋 修復重啟

新北市定古蹟坪林尾橋過去是跨越北勢溪往返台北與宜蘭的重要交通節點，橋墩及欄杆等歷經百年侵蝕斑駁、混凝土剝落。市府啟動修復...

搶跨年晚會搖滾區 北市府提供3管道

北市府每年辦的跨年晚會都吸引大量人潮，舞台前搖滾區是限量入場，觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲搖滾區入場資格，包括與飯...

心理諮商 上班族抱怨時段不合

心理諮商需求近年持續上升，不少上班族抱怨「免費諮商卻要請假扣薪才能使用」很矛盾，反增困擾。民眾反映，中央與新北市提供的免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。