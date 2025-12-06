彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

COVID-19疫情後，慢性呼吸道疾病照護面臨嚴峻挑戰，肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與急性惡化風險皆高。為提升偏鄉及行動不便患者就醫可近性，彰化基督教醫院近年積極推動遠距醫療，今天在「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」中，展現呼吸健康雲端照護網的成果。

彰基胸腔內科醫師林俊維表示，交通不便、專科醫師不足與就醫成本高，是許多偏鄉病友長期面臨的困境，因此團隊成立「彰基_肺阻塞．勇健肺」與「彰基-氣喘照護．免擱喘」兩大LINE官方群組。病友可透過手機直接與醫療團隊諮詢症狀與用藥問題，不必舟車勞頓往返大醫院，大幅提升醫療服務可近性。

林俊維說，群組內也整合COPD與氣喘評估量表，協助病友定期自我檢測；醫師可即時掌握病情變化，及早介入治療，進一步降低急性惡化與住院風險。此外，為補強年長患者常見的運動量不足問題，團隊提供「7分鐘活力健肺操」影片，協助病友居家復健。針對吸入劑使用不正確率高達5成的情況，群組更收錄多種類型吸入器教學影片，讓病友隨時能反覆操作、提升用藥正確性。

彰基今天在總院十樓梅監務禮拜堂舉行「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，特別安排病友拍攝自身吸入劑操作影片，醫師現場逐步檢視並公開表揚表現優異的病友。胸腔內科林聖皓主任提醒，冬季氣溫變化劇烈，是呼吸道疾病急性發作的高峰期，而正確吸入劑使用是控制病情的核心。

紀炳銓醫師分享最新呼吸疾病疫苗資訊，並指出預防重症最有效的方式仍是接種疫苗，包括流感、新冠、肺炎鏈球菌及 RSV 疫苗，鼓勵病友及早施打。此外，全新「病友 LINE 官方帳號」同步啟用，整合衛教影片、健康資訊與回診提醒，讓病友回家後仍能持續獲得完善支持。

多位病友也分享自己的康復歷程，包括靠復健維持肺功能、藉跳舞與藝術歌唱訓練肺活量，以及歷經COVID-19重症、葉克膜救治後重新站起來的生命故事。