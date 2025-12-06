快訊

獨／20年士官長推女同仁屁股上軍車 LINE還問「錢債肉償」完了

500趴2025／500盤名店出攤、名人齊聚吸6.5萬人 周日還有一天

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

聽新聞
0:00 / 0:00

彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，展現呼吸健康雲端照護網的成果。圖／彰基提供
彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，展現呼吸健康雲端照護網的成果。圖／彰基提供

COVID-19疫情後，慢性呼吸道疾病照護面臨嚴峻挑戰，肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與急性惡化風險皆高。為提升偏鄉及行動不便患者就醫可近性，彰化基督教醫院近年積極推動遠距醫療，今天在「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」中，展現呼吸健康雲端照護網的成果。

彰基胸腔內科醫師林俊維表示，交通不便、專科醫師不足與就醫成本高，是許多偏鄉病友長期面臨的困境，因此團隊成立「彰基_肺阻塞．勇健肺」與「彰基-氣喘照護．免擱喘」兩大LINE官方群組。病友可透過手機直接與醫療團隊諮詢症狀與用藥問題，不必舟車勞頓往返大醫院，大幅提升醫療服務可近性。

林俊維說，群組內也整合COPD與氣喘評估量表，協助病友定期自我檢測；醫師可即時掌握病情變化，及早介入治療，進一步降低急性惡化與住院風險。此外，為補強年長患者常見的運動量不足問題，團隊提供「7分鐘活力健肺操」影片，協助病友居家復健。針對吸入劑使用不正確率高達5成的情況，群組更收錄多種類型吸入器教學影片，讓病友隨時能反覆操作、提升用藥正確性。

彰基今天在總院十樓梅監務禮拜堂舉行「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，特別安排病友拍攝自身吸入劑操作影片，醫師現場逐步檢視並公開表揚表現優異的病友。胸腔內科林聖皓主任提醒，冬季氣溫變化劇烈，是呼吸道疾病急性發作的高峰期，而正確吸入劑使用是控制病情的核心。

紀炳銓醫師分享最新呼吸疾病疫苗資訊，並指出預防重症最有效的方式仍是接種疫苗，包括流感、新冠、肺炎鏈球菌及 RSV 疫苗，鼓勵病友及早施打。此外，全新「病友 LINE 官方帳號」同步啟用，整合衛教影片、健康資訊與回診提醒，讓病友回家後仍能持續獲得完善支持。

多位病友也分享自己的康復歷程，包括靠復健維持肺功能、藉跳舞與藝術歌唱訓練肺活量，以及歷經COVID-19重症、葉克膜救治後重新站起來的生命故事。

彰基林慶雄副院長表示，根據衛福部資料，慢性下呼吸道疾病雖已從十大死因第七名降至第八名，但每年仍奪走約6千條生命，凸顯呼吸疾病照護不應侷限於醫院，而需透過教育與科技延伸到病友日常生活。

彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，由韻律老師帶動病友及民眾齊跳樂齡伸展操活動筋骨。圖／彰基提供
彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，由韻律老師帶動病友及民眾齊跳樂齡伸展操活動筋骨。圖／彰基提供
彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，病友陳小姐感謝彰基胸腔內科團隊對她的照顧，讓她從鬼門關被救出來。圖／彰基提供
彰基今天舉辦「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，病友陳小姐感謝彰基胸腔內科團隊對她的照顧，讓她從鬼門關被救出來。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄（右3）帶領胸腔內科團隊，讓慢性肺阻塞與氣喘病人得到最好的照顧。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄（右3）帶領胸腔內科團隊，讓慢性肺阻塞與氣喘病人得到最好的照顧。圖／彰基提供

氣喘 醫師

延伸閱讀

美國伊利諾州新法繞過聯邦 自行制定疫苗施打準則

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

美國新生兒將不再全面打B肝疫苗 陳培哲：非基於科學實證、我國不必跟進

不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

相關新聞

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，...

彰基啟動雲端照護！偏鄉肺阻塞、氣喘病友就醫更便利

COVID-19疫情後，慢性呼吸道疾病照護面臨嚴峻挑戰，肺阻塞（COPD）與氣喘患者因肺功能較弱，感染與急性惡化風險皆高...

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療...

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭...

夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落

迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也...

台中紅葉炸裂！武陵、福壽山「最後黃金周」湧爆遊客 錯過等一年

台中市紅葉季節正火，武陵、福壽農場早已進入最佳賞楓期，其中武陵農場的醒獅園青楓小徑正由綠轉橘紅，秋意最濃，但由於12月上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。