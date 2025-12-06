快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。記者翁唯真／攝影
衛生福利部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。記者翁唯真／攝影

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。衛福部次長林靜儀表示，此次訓練在培育醫院內可推動永續措施的核心人力，讓台灣醫療體系也達永續。

台灣醫療領航課程─建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊今辦理啟動典禮，課程聚焦「氣候變遷、永續與健康」等核心主題，參與25名學員皆需完成長達一年超過300小時線上課程，並參加四次實體工作坊，及到澳洲實地考察。

林靜儀受訪表示，台灣與澳洲都面臨相當類似的問題，醫療體系醫療人力短缺、極端氣候衝擊增加、環境對健康風險升高等共同挑戰，因此推動永續並非單純節能減碳，而是從醫院營運、設備汰換、資源運用到人力管理的全面盤點，這些項目環環相扣。

林靜儀說明，目前部立醫院已展開全面碳盤查，並優先協助改善老舊設備，例如有醫院更新高耗能的冷氣系統，不僅能降低能耗並讓工作環境更舒適，其中省下電費更是有感；而藥品永續也是重要面向，本國已有多款相同藥品能供應，將鼓勵醫院優先採購國內產品，以降低國外藥品運輸產生的碳足跡，同時提升台灣藥品供應韌性。

「節能減碳不只是把紙的兩面都拿來用而已」，林靜儀表示，感謝各醫院在繁忙工作下仍投入長期訓練，未來也會持續與醫院與國際合作夥伴攜手，建立更完善的永續推動模式。

永續 藥品

延伸閱讀

衛福部攜手澳洲 培育台灣具永續觀念醫療人才

澳洲東岸遭熱浪侵襲數十起林火毀損房屋 波及古爾本河國家公園

優化兒童醫療2期投入135億元 衛福部組織改革事宜送行政院討論

澳洲也封社媒！Meta關數十萬青少年帳號 監管單位：各國將跟進

相關新聞

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，...

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭...

蘇丹紅化妝品案吹哨者示警 歐美、日韓產品恐受影響1原因「抓不勝抓」

國內爆發史上第一宗蘇丹紅化妝品案，食藥署日前公布12家國內業者受影響化妝品品項，而近期社群熱議，國際業者產品也可能受影響...

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療...

夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落

迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也...

台中紅葉炸裂！武陵、福壽山「最後黃金周」湧爆遊客 錯過等一年

台中市紅葉季節正火，武陵、福壽農場早已進入最佳賞楓期，其中武陵農場的醒獅園青楓小徑正由綠轉橘紅，秋意最濃，但由於12月上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。