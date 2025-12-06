面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療體系內培養具永續專業的種子人才。衛福部次長林靜儀表示，此次訓練在培育醫院內可推動永續措施的核心人力，讓台灣醫療體系也達永續。

台灣醫療領航課程─建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊今辦理啟動典禮，課程聚焦「氣候變遷、永續與健康」等核心主題，參與25名學員皆需完成長達一年超過300小時線上課程，並參加四次實體工作坊，及到澳洲實地考察。

林靜儀受訪表示，台灣與澳洲都面臨相當類似的問題，醫療體系醫療人力短缺、極端氣候衝擊增加、環境對健康風險升高等共同挑戰，因此推動永續並非單純節能減碳，而是從醫院營運、設備汰換、資源運用到人力管理的全面盤點，這些項目環環相扣。

林靜儀說明，目前部立醫院已展開全面碳盤查，並優先協助改善老舊設備，例如有醫院更新高耗能的冷氣系統，不僅能降低能耗並讓工作環境更舒適，其中省下電費更是有感；而藥品永續也是重要面向，本國已有多款相同藥品能供應，將鼓勵醫院優先採購國內產品，以降低國外藥品運輸產生的碳足跡，同時提升台灣藥品供應韌性。

「節能減碳不只是把紙的兩面都拿來用而已」，林靜儀表示，感謝各醫院在繁忙工作下仍投入長期訓練，未來也會持續與醫院與國際合作夥伴攜手，建立更完善的永續推動模式。