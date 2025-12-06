保持年輕心態！簡靜惠發表新書 分享面對老去「有備而來」的心得與幽默

洪建全基金會創辦人、台灣文化重要推手簡靜惠，近年歷經小中風病痛，一切重新學習、永不放棄，她今天表示，人會變老是從放棄自己的那一刻開始，期許自己持續保持年輕的心情，面對老去。

簡靜惠今天出席「面對老，我有備而來」新書發表會，包括發行本書的「寶瓶文化」發行人王張寶琴、洪建全基金會董事長洪裕鈞、雲門舞集創辦人林懷民、遠流出版董事長王榮文、台師大文學院長須文蔚、覺培法師等上百人到場。

簡靜惠表示，在82歲時生了一場病，給了她一個警告，覺得自己不可以再那麼任性，從此開始學著把生活慢下來，接受讓年輕人「管」這件事。

簡靜惠提到病後回淡水住，第一天回家時看到美麗的夕陽，驚覺自己曾經住了10幾年的地方，竟然未曾注意這樣的景色，可見「一個人常在匆忙生活中，視眼前的事物為空氣」，病後讓她慢下腳步及心境欣賞人生風景。

簡靜惠也談到最近與作家黃春明聚會，席間黃春明的太太暫時離席，黃春明竟把桌上的兩塊蛋糕一口氣吃掉，簡靜惠問「你這樣可以？」黃春明表示自己92歲了。簡靜惠說，「我80歲時說自己活到90歲就滿足了，如今85歲了，90歲就走不是滿可惜的嗎？」於是決定再往後調整。簡靜惠的豁達與幽默引來全場大笑。

簡靜惠說，「我自己的人生有很多挑戰，也吃過一些苦，但總是保持熱情及希望，因為年輕時愛看書，沒想到也把最近的過程寫成一本書，請大家多多指教」。

簡靜惠的兒子洪裕鈞致詞表示，母親從小教他「凡事自己決定，但自己負責」，他感謝母親對他叛逆時期的管教與包容，但現在的情況讓他從一個被管教的「叛逆少年」變成必須管教「叛逆老年」，他也開玩笑表示對書名的不滿，讀來像是「面對law，我有bear來」。

林懷民致詞謝謝簡靜惠「為大家做這麼多事」，也謝謝她丟給大家「面對老」這個考題，並和簡靜惠預約「100歲時再給我們一本書」；王榮文致詞表示，人不能選擇遭遇，只能選擇態度，「我們今天見證一個調皮的老人，樂觀、積極面對她受傷後的生活」，也感謝她為台灣文化界付出的一切。

特別的是，今天現場同時為簡靜惠慶生，蛋糕上特別蓋了一棟老房子，洪裕鈞與另一半、建築師張淑征宣告位在臨沂街台大宿舍群的老宅已開始整修，預計2、3年後完工並成為新的藝文空間「無齡大客廳」，特別獻給簡靜惠。