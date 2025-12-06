快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

聯合報／ 記者張裕珍游振昇／連線即時報導
台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，許多旅客行程延誤。記者游振昇／攝影
台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，許多旅客行程延誤。記者游振昇／攝影

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，今天正逢假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，也因誤點擠在車站月台邊，好不容易搭上車也走走停停，埋怨「快車變慢車」，不知何時才能回家。

依據台鐵官網營運資資訊顯示，今天下午1時41分，桃園-中壢受電力設備故障影響，目前桃園=中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成列車延誤，預計今晚9點才能恢復。

台鐵中壢到內壢電路異常，台北誤點最長班次112分鐘，不少旅客都因台鐵電車線「無電」延誤行程，紛紛上網抱怨，反映一堆人都卡在火車和月台上，火車站一團亂，直呼「太衰了」。還有旅客互相提醒不要搭台鐵，直接換其他交通工具比較快，台鐵無電之亂，也造成公車、高鐵等運具大壅擠。

「想回家好難。」有旅客今天從台北站準備搭台鐵回中部，沒想到就遇到無電事故，從台北站發車一路走走停停，快車變慢車，像連假國道交通塞車情形，不知何時才能慢車回到中部，途經中壢路段有看見台鐵工務人員還在搶修。其他旅客也都神情焦急，擔心自己要搭的班次不知何時才能靠站。

還有旅客抱怨，下午好不容易搭上新竹往台北車輛，但才開道桃園富岡就停下來，停了1個多小時開到楊梅又停了，搭車搭到心累。

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，許多旅客行程延誤。記者游振昇／攝影
台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，許多旅客行程延誤。記者游振昇／攝影

台鐵 中壢

延伸閱讀

何志偉桃園辦親子活動 展現跨齡吸引力

威力盃／桃園吳烜睿二刀流敲2安、4打點 欣賞韓籍球星李政厚

為2026暖身？綠營熱門人選何志偉桃園辦親子派對：一步一腳印傾聽民意

漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

相關新聞

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，...

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭...

蘇丹紅化妝品案吹哨者示警 歐美、日韓產品恐受影響1原因「抓不勝抓」

國內爆發史上第一宗蘇丹紅化妝品案，食藥署日前公布12家國內業者受影響化妝品品項，而近期社群熱議，國際業者產品也可能受影響...

面對氣候挑戰衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

衛福部今年與澳洲代表處合作，首度推出為期一年的「永續與健康種子教師培訓課程」，聚焦氣候變遷帶來的健康挑戰，期望在台灣醫療...

夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落

迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也...

台中紅葉炸裂！武陵、福壽山「最後黃金周」湧爆遊客 錯過等一年

台中市紅葉季節正火，武陵、福壽農場早已進入最佳賞楓期，其中武陵農場的醒獅園青楓小徑正由綠轉橘紅，秋意最濃，但由於12月上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。