台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

台鐵公司今天下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點，今天正逢假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，也因誤點擠在車站月台邊，好不容易搭上車也走走停停，埋怨「快車變慢車」，不知何時才能回家。

依據台鐵官網營運資資訊顯示，今天下午1時41分，桃園-中壢受電力設備故障影響，目前桃園=中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成列車延誤，預計今晚9點才能恢復。

台鐵中壢到內壢電路異常，台北誤點最長班次112分鐘，不少旅客都因台鐵電車線「無電」延誤行程，紛紛上網抱怨，反映一堆人都卡在火車和月台上，火車站一團亂，直呼「太衰了」。還有旅客互相提醒不要搭台鐵，直接換其他交通工具比較快，台鐵無電之亂，也造成公車、高鐵等運具大壅擠。

「想回家好難。」有旅客今天從台北站準備搭台鐵回中部，沒想到就遇到無電事故，從台北站發車一路走走停停，快車變慢車，像連假國道交通塞車情形，不知何時才能慢車回到中部，途經中壢路段有看見台鐵工務人員還在搶修。其他旅客也都神情焦急，擔心自己要搭的班次不知何時才能靠站。