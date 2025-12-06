老兵西伯利亞身影被看見 台灣紀錄片「有一天我會回家」東京上映

台籍日本兵賴興煬曾在西伯利亞勞改營的生命故事紀錄片「有一天我會回家」，入選2025東京紀錄片影展。導演楊孟哲今天說，作品在東京播映別具意義，象徵台灣老兵的聲音被國際聽見。

依據東京紀錄片影展節目表，12月19日將播映「有一天我會回家」，這部片敘述台灣籍日本兵賴興煬歷經磨難，被送往西伯利亞勞改營，最終回到台灣故土。

紀錄片由國立台北教育大學教授楊孟哲導演與學生合作完成，他今天接受中央社記者電訪表示，今年是台灣脫離日本統治80週年，紀錄片能在東京播出意義非凡，代表台灣老兵的聲音被聽見。

楊孟哲說，2018年當年94歲的賴興煬與拍攝團隊重返俄羅斯西伯利亞，回憶在二戰結束前，被迫留在荒涼原野勞改的坎坷命運。憑藉著堅韌不拔的毅力，賴興煬幸運活了下來，且始終堅信「總有一天我會回家」。

楊孟哲曾多次自費探訪西伯利亞所有曾關押台灣兵的集中營。賴興煬是他研究的9名台灣兵唯一的倖存者。他說，影片是以小人物視角，見證大時代的歷史；尤其，台灣對台籍日本兵的研究多集中在南洋國家，鮮少提到西伯利亞；影片也令人省思戰爭的悲歌。

依據節目表，同一天上映的台灣紀錄片，還包括導演曾宇平、高俊宏拍攝的「重燃之燼」1900-1907大豹社抗日戰爭，敘述位於新北市大豹溪流域一帶的泰雅族大豹群，為反抗日本理蕃政策，進行長達8年的戰爭。

東京紀錄片影展自2018年起舉辦，今年已是第8屆，影展聚集許多日本與世界各地風格迥異的作品。