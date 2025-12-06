快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，帶給現場近千名聽眾震撼共鳴。圖／高雄社教館提供
藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，帶給現場近千名聽眾震撼共鳴。圖／高雄社教館提供

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭開照顧失智母親長達8年艱辛照護路，坦言「照顧者的孤獨，沒有人看得見」真誠分享觸動現場近千名聽眾，引發震撼共鳴。

謝祖武影歌視三棲，演戲、主持到錄製專輯唱片，樣樣難不倒，1985年出演個人第一部電視劇「楓葉盟」，從而正式以演員身份進入演藝圈，之後家庭劇「初戀的情人」劇中飾演男主角方大華，憑藉該劇在2019年獲第24屆亞洲電視大獎「最佳男主角獎」。

謝祖武表示，踏入演藝圈並非一路順遂，年輕時多次試鏡失敗、角色定位搖擺不定，甚至面臨工作空窗期，那段時期，他常在挫折中質疑自己，但也因不斷調整心態、累積經驗，才逐漸找到真正屬於自己的表演道路，他坦言，心態調整不是逃避，而是在混亂中保持清醒，才能做出最好選擇。

然而，人生真正的重擊並不在職涯，而是在家庭，母親罹患失智症後8年，是謝祖武生命中最痛、最無力的一段時光，疾病讓母親的記憶、情緒與性格急速變化，他永遠忘不了母親第一次不認得他、第一次情緒暴走、第一次拿東西丟他的震撼。

他更提及多個崩潰的畫面，有次母親堅持要「熱湯給你喝」，卻端來一碗空湯；也曾拿著毛線針在空中比劃，以為正在為他編織冬衣，至今仍留下深刻的傷痛。

長照壓力讓家庭幾近崩潰，他提及照護費從每月2、3萬元一路飆到10萬元以上，加上身心壓力，曾讓他和妻子一度被重擔壓得喘不過氣，但這段深刻磨難也讓他深深體悟照顧者的孤獨。

謝祖武說，大眾往往只看到藝人的光環，卻不知道私底下也有無數次的眼淚與無力，他認為不能只曬人生美好的一面，照顧失智的痛是真的會把人擊倒，他希望透過自己的經歷讓更多人理解失智症家庭辛苦，鼓勵面臨困境的人不要被擊倒，而是找到讓自己在混亂中保持清醒的方法，把每一次的破碎都化成前進的力量。

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講。圖／高雄社教館提供
藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講。圖／高雄社教館提供
藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館演講，真誠分享觸動現場近千名聽眾，引發震撼共鳴。圖／高雄社教館提供
藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館演講，真誠分享觸動現場近千名聽眾，引發震撼共鳴。圖／高雄社教館提供

失智症 母親 人生 謝祖武 長照

延伸閱讀

高雄都在巧遇韓星！朴寶劍親切合照 男女團成員外出吃逛、親曬街頭照

當失智患者說「想回家」反映的心理狀態 醫揭有效安撫應對方法

高雄衛生局誤檢「台灣鯛魚排」 約聘員遭列被告偵辦

台灣鯛魚排檢驗出包 高雄衛生局派員赴雲林口湖道歉

相關新聞

電力設備故障 台鐵中壢-桃園單線雙向通車估17:00恢復

台鐵公司表示，今（6）日13時內壢=桃園間電車線設備故障，目前桃園=中壢間以東正線單線雙向行車，台鐵電力單位已全力進行搶...

全台姓氏揭密！姓「第五」有6人 他苦笑：最常被問令狐沖

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240...

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

為全面提升鐵道環境安全，交通部近日預告修正《鐵路法》，針對民眾常見的危險行為增訂罰則，包括月台嬉戲、跨越黃色警戒線、逆向...

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹乳癌 醫示警常見迷思

台中70歲廖婦10年前洗澡時摸到乳房裡有小腫塊，因為觸感柔軟、在皮下能移動，以為是纖維瘤，不以為意，直到近期腫塊變大、硬...

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP...

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。