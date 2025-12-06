快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

衛福部攜手澳洲 培育台灣具永續觀念醫療人才

中央社／ 台北6日電

極端氣候與傳染病是全球挑戰，衛生福利部今年首度與澳洲合作舉辦台灣醫療領航課程，培養具備永續觀念的醫療人員，課程為期1年，結合線上學習、實體工作坊及參訪之旅。

「台灣醫療領航課程－建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊」今天舉辦啟動典禮，衛福部次長林靜儀致詞指出，台灣跟澳洲同樣面臨人力短缺、氣候變遷等挑戰，這項由澳洲駐台辦事處支持、澳洲格里菲斯大學（Griffith University）推出的PETALS課程，旨在培育面對全球極端氣候事件頻傳下的關鍵能力。

林靜儀會後接受媒體聯訪指出，PETALS計畫的核心，是希望能將永續醫療理念真正深植在醫院經理人的概念裡，並透過培訓使院方管理層理解永續並非單一環節，而是從個人觀念、組織盤點，到整體醫療系統運作都必須同步調整。

「節能減碳不只是把紙的兩面都拿來用而已。」林靜儀以某部立醫院的例子說明，該醫院冷氣設備除非常耗能外，電費也跟著暴增，更新設備後最有感的就是電費省很多，同時也讓工作人員感受到工作環境改善，各方面環環相扣。

永續醫療不僅與能源相關，林靜儀另外還提到藥品供應韌性，「衛福部這幾年不斷強調，撇除國外的原廠藥品，本國許多學名藥已有20、30種同成分品項，所以鼓勵多使用國產藥，以減少碳足跡，讓藥品永續。」

「台灣醫療領航課程－建構氣候韌性醫療體系（PETALS）工作坊」為期1年，共錄取台灣25名醫療人才，結合自主線上學習、台灣實體工作坊及澳洲參訪之旅。其中聚焦3大重點領域，包括管理極端氣候和傳染病爆發帶來不斷加劇的健康風險；建設具有韌性的基礎設施，確保危機期間的醫院可以持續營運；推動永續實踐，盡量降低醫療的環境足跡。

永續 澳洲

延伸閱讀

澳洲東岸遭熱浪侵襲數十起林火毀損房屋 波及古爾本河國家公園

國合會出席澳亞援助會議 分享行星健康跨域成果

美國伊利諾州新法繞過聯邦 自行制定疫苗施打準則

優化兒童醫療2期投入135億元 衛福部組織改革事宜送行政院討論

相關新聞

電力設備故障 台鐵中壢-桃園單線雙向通車估17:00恢復

台鐵公司表示，今（6）日13時內壢=桃園間電車線設備故障，目前桃園=中壢間以東正線單線雙向行車，台鐵電力單位已全力進行搶...

全台姓氏揭密！姓「第五」有6人 他苦笑：最常被問令狐沖

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240...

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

為全面提升鐵道環境安全，交通部近日預告修正《鐵路法》，針對民眾常見的危險行為增訂罰則，包括月台嬉戲、跨越黃色警戒線、逆向...

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹乳癌 醫示警常見迷思

台中70歲廖婦10年前洗澡時摸到乳房裡有小腫塊，因為觸感柔軟、在皮下能移動，以為是纖維瘤，不以為意，直到近期腫塊變大、硬...

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP...

「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。