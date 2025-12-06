夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落
迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也變身「耶誕奇幻樂園」，並再度化身孩子們的築夢舞台，2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請中小學及偏鄉兒少團體，共逾500名學童以音樂傳遞愛與希望。
2025「夢想舞台耶誕音樂會」今年活動集結5大公益團體、串聯10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組表演團隊、超過500位兒童與青少年，即起至12月28日每周末下午，在台北101購物中心4樓都會廣場攜手共演，帶來合唱、弦樂、管樂、直笛等音樂演出，以及原民舞蹈、傳統樂器與傳唱表演，為耶誕季呈現台灣獨特的音樂文化風采。
台北101董事長賈永婕表示，我們每年都有一個最高最棒的舞台，讓孩子們發光發亮。為什麼台北101一直要做「夢想舞台耶誕音樂會」，我們身為這一世代人最重要的使命就是傳承，努力扶持我們的下一代，讓下一代的孩子們可以發光發熱。我希望站在舞台的小朋友，要記得你們此時此刻的表演，要為你們擁有的美好、熱情、才能感到很自信，未來站上國際舞台時也要展現出這樣的光芒。
2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請來自全台國中小學的弦樂團、直笛團與合唱團輪番演出，展現孩子們的音樂熱情，更有來自烏來、新竹、南投、阿里山及台東等地的原住民部落學童，包括德拉楠民族實驗小學、桃山國小打擊隊、新樂國小舞蹈隊、來吉國小塔山之歌古謠傳唱等原鄉團隊，以民族舞蹈、傳統樂器與歌聲，為耶誕舞台增添濃厚的台灣原住民文化色彩。
今年特別的亮點，是台北101首次串聯城市與偏鄉孩童共同創作、攜手站上夢想舞台。由台北市天母國小直笛團與VASA東排灣青年歌謠隊feat.賓茂國小、新北市網溪國小弦樂團與彩虹古謠隊攜手帶來跨校聯合演出，彼此透過音樂交流與創作互動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言