夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101董事長賈永婕（左四）與台北101夢想舞台表演團隊復興國小以及偏鄉玉峰國小小朋友合影交換耶誕禮物。圖／台北101提供
迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也變身「耶誕奇幻樂園」，並再度化身孩子們的築夢舞台，2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請中小學及偏鄉兒少團體，共逾500名學童以音樂傳遞愛與希望。

2025「夢想舞台耶誕音樂會」今年活動集結5大公益團體、串聯10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組表演團隊、超過500位兒童與青少年，即起至12月28日每周末下午，在台北101購物中心4樓都會廣場攜手共演，帶來合唱、弦樂、管樂、直笛等音樂演出，以及原民舞蹈、傳統樂器與傳唱表演，為耶誕季呈現台灣獨特的音樂文化風采。

台北101董事長賈永婕表示，我們每年都有一個最高最棒的舞台，讓孩子們發光發亮。為什麼台北101一直要做「夢想舞台耶誕音樂會」，我們身為這一世代人最重要的使命就是傳承，努力扶持我們的下一代，讓下一代的孩子們可以發光發熱。我希望站在舞台的小朋友，要記得你們此時此刻的表演，要為你們擁有的美好、熱情、才能感到很自信，未來站上國際舞台時也要展現出這樣的光芒。

2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請來自全台國中小學的弦樂團、直笛團與合唱團輪番演出，展現孩子們的音樂熱情，更有來自烏來、新竹、南投、阿里山及台東等地的原住民部落學童，包括德拉楠民族實驗小學、桃山國小打擊隊、新樂國小舞蹈隊、來吉國小塔山之歌古謠傳唱等原鄉團隊，以民族舞蹈、傳統樂器與歌聲，為耶誕舞台增添濃厚的台灣原住民文化色彩。

今年特別的亮點，是台北101首次串聯城市與偏鄉孩童共同創作、攜手站上夢想舞台。由台北市天母國小直笛團與VASA東排灣青年歌謠隊feat.賓茂國小、新北市網溪國小弦樂團與彩虹古謠隊攜手帶來跨校聯合演出，彼此透過音樂交流與創作互動。

來自台東的VASA東排灣青年歌謠隊演出。圖／台北101提供
