夢想舞台耶誕音樂會 逾500名學童共聚台北101精彩共演連結城市與部落

迎接耶誕、跨年季，台北101已呈現濃濃耶誕氣息，除了攜手迪士尼以「玩具總動員」為主題打造耶誕燈飾，購物中心四樓都會廣場也變身「耶誕奇幻樂園」，並再度化身孩子們的築夢舞台，2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請中小學及偏鄉兒少團體，共逾500名學童以音樂傳遞愛與希望。

2025「夢想舞台耶誕音樂會」今年活動集結5大公益團體、串聯10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組表演團隊、超過500位兒童與青少年，即起至12月28日每周末下午，在台北101購物中心4樓都會廣場攜手共演，帶來合唱、弦樂、管樂、直笛等音樂演出，以及原民舞蹈、傳統樂器與傳唱表演，為耶誕季呈現台灣獨特的音樂文化風采。

台北101董事長賈永婕表示，我們每年都有一個最高最棒的舞台，讓孩子們發光發亮。為什麼台北101一直要做「夢想舞台耶誕音樂會」，我們身為這一世代人最重要的使命就是傳承，努力扶持我們的下一代，讓下一代的孩子們可以發光發熱。我希望站在舞台的小朋友，要記得你們此時此刻的表演，要為你們擁有的美好、熱情、才能感到很自信，未來站上國際舞台時也要展現出這樣的光芒。

2025「夢想舞台耶誕音樂會」邀請來自全台國中小學的弦樂團、直笛團與合唱團輪番演出，展現孩子們的音樂熱情，更有來自烏來、新竹、南投、阿里山及台東等地的原住民部落學童，包括德拉楠民族實驗小學、桃山國小打擊隊、新樂國小舞蹈隊、來吉國小塔山之歌古謠傳唱等原鄉團隊，以民族舞蹈、傳統樂器與歌聲，為耶誕舞台增添濃厚的台灣原住民文化色彩。