台中紅葉炸裂！武陵、福壽山「最後黃金周」湧爆遊客 錯過等一年

台中市紅葉季節正火，武陵、福壽農場早已進入最佳賞楓期，其中武陵農場的醒獅園青楓小徑正由綠轉橘紅，秋意最濃，但由於12月上旬即將落葉，建議遊客避開假日人潮，把屋時間盡速安排賞楓行程，而福壽山鴛鴦湖與松廬紅葉飄飄，松廬楓紅已進入最佳賞楓期，農場湧入大批賞楓遊客外，大雪山國家森林遊樂區也是觀看紅葉的好去處。

武陵農場指出，場部行政中心楓紅正進入高峰期，醒獅園旁青楓小徑青楓葉子逐漸變色，再從綠轉黃再到橘紅，山谷繽紛多彩，想收集武陵最浪漫的秋色，要把握近日最後機會，整體賞楓期預估至12月上旬結束，海拔高低導致變色速度不一，低海拔區如露營區較早紅，高海拔區則延後，遊客上山賞楓大喊值回票價。

相鄰的福壽山農場，海拔超過2000公尺的高山環境，讓秋色繽紛相對持久，場方表示，今年園內鴛鴦湖與松廬兩處的紅葉滿滿，楓紅正是最美時期，松廬楓紅已進入最佳賞楓期，周末農場湧入大批賞楓客，松廬東側楓葉已全部轉色，松廬庭院預計下星期將是最美的時刻，吸引不少新人在楓樹下拍婚紗，但早晚溫差很大，遊客上山要做好禦寒的準備。