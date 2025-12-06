蘇丹紅化妝品案吹哨者示警 歐美、日韓產品恐受影響1原因「抓不勝抓」

國內爆發史上第一宗蘇丹紅化妝品案，食藥署日前公布12家國內業者受影響化妝品品項，而近期社群熱議，國際業者產品也可能受影響，質疑食藥署僅對國內業者下手。本案吹哨者、開業皮膚科名醫邱品齊說，本案最初是從中國大陸爆發，後續大陸官方已發現，部分歐美業者受影響，我國市售國際廠牌產品恐已受波及，但在追查上相對複雜，需藉信函詢問國外原廠原料使用情況。

本次蘇丹紅化妝品案，最初是在大陸被發現，邱品齊警示食藥署，該署追查後，發現有疑慮的「紅色複方」原料，來自新加坡業者「Campo Research」。不過，邱品齊研判，更前端原料恐來自印度，「原料被賣到全世界」，除國內業者外，國際化妝品業者也可能受到影響，包括民眾常用的韓國品牌化妝品，也恐受到蘇丹色素汙染。

邱品齊表示，我國參與國際化妝品合作組織「國際化粧品法規合作會議（ICCR）」，可透過國際合作管道，向美國、歐盟等各國衛生單位示警，讓衛生單位可預做因應，這也能減少國外誤用疑慮原料產品進入國內。食藥署可利用國內化妝品產品資訊檔案（PIF），了解國際業者化妝品摻入疑慮原料可能性，鎖定產品進行檢測，並透過信函聯繫業者。

不過，比起調查國內業者疑慮產品，國際化妝品業者產品追查困難度較高。邱品齊表示，除檢測市售產品外，食藥署還需透過「函詢」以信函聯繫國外業者，要求提供產品成分資訊，及化妝品的留樣品等，才能確認是否發生汙染，需耗時較長才能水落石出，如業者拒絕提供資料及樣品，食藥署恐只能透過國內登錄資料，提醒消費者哪些產品疑慮技高，讓消費者自行選擇。

邱品齊說，國際廠商擔心曝光影響商譽，恐淪為調查阻力，但這對已被查到「底朝天」的台灣業者蹦不公平，不過，實務上政府對國外產品，約束力相對較低，「製造地、業者都在國外，國內法律難以要求，確認有疑慮產品後，至多只能要求業者禁止進口，並將市售產品下架，不過，國內民眾仍有可能自國外自行購入，或在網路平台買到業者違規批貨購回的產品。

網路代購盛行，業者循管道自行購回產品在平台上架，規避食藥署查驗。邱品齊表示，電商賣家非製造商，向國外批貨來賣，一旦產品出問題，業者關閉網路賣場，也找不到人負責，且民眾也常在網路上買到假貨、水貨，甚至包裝內容物與標榜不符，網路化妝品確實為品管漏洞，甚至還有私密社團、Line群組代購等，「抓不勝抓」，也不是食藥署就能處理，須與網路主管機關合作打擊。