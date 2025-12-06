桃機第三航廈北登機廊廳試營運期未全天開放 想參觀得先確認這點

桃園機場第三航廈北登機廊廳本月起開始試營運，不少旅客看到新聞後，趁著搭機前想去參觀打卡，卻不得其門而入。事實上，目前北登登機廊廳僅為試營運，只有在有安排航機運作期間開放，尚未全天候開放，非在北登登機門前登機的旅客若想趁搭機前空檔去參觀，得先確認開放時間能否配合。

目前北登機廊廳規劃D11到D18登機門，旅客從第二航廈報到後，發現自己拿到的登機證上面是寫這些登機門，就可確認自己是從北登機廊廳登機。

但有民眾在網路上抱怨，看到新聞後想趁著搭機前夕繞去參觀打卡，結果卻吃閉門羹，北登機廊廳根本沒有開放。

桃園機場公司說明，北登機廊廳試營運，主要在蒐集搭機旅客、工作同仁的使用意見，利用每日航班結束後時間，進行檢討及辦理相關設施、作業的調整、優化，隨著試營運作業推展，也會逐步延長北登機廊廳開放時間。

機場公司將根據試營運期間旅客等意見回饋，持續優化精進相關服務細節，以期在年底前正式啟用時，能提供旅客更優質、完善的整體服務體驗。