免費搶台北跨年晚會搖滾區 北市觀傳局祭3大方式可輕鬆到手

台北最High新年城2026跨年晚會，舞台前搖滾區是限量入場，台北市觀傳局今年祭出3大方式，讓民眾可獲得搖滾區入場資格，包括配合600家台北市旅館飯店、跨年專屬限量遊程，以及「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook期間限定抽入場證。

北市觀傳局指出，今年跨年攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，與逾600家旅館飯店合作，推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，就可獲得限量搖滾區入場證2張，數量有限，送完為止。

另外，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，旅客白天在市區旅遊，晚上搭專車就可直達跨年晚會搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到2026。

觀傳局表示，即日起到12月12日，在我是台北人Facebook也舉辦抽獎活動，只要在活動期間，親自到「台北市政府周邊廣場」和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證（10組）。

除此，之外也有機會獲得史奴比台北限定紀念品、7-11商品卡，詳細活動辦法請上「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook（https://reurl.cc/rK9YMx）「來台北有購嗨 消費歡樂抽」同步熱烈開跑中，更多活動詳情與最新資訊，請鎖定「2026台北最High新年城」活動官網-旅遊資訊（https://2026newyear.travel.taipei/）與「台北旅遊網」粉絲專頁。