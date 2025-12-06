快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

監委：草莓大福等即食品進口未檢測農藥 應檢討

中央社／ 台北6日電
監察委員田秋堇及蔡崇義今天說，台灣對進口或國產生鮮草莓設有農藥殘留監測機制，對進口草莓大福、草莓蛋糕等已製成即食品的草莓，則無農藥殘留檢驗措施，但民眾食用草莓甜點等即食品前不可能清洗草莓，衛福部及農業部應檢討。草莓示意圖／ingimage
監察委員田秋堇及蔡崇義今天說，台灣對進口或國產生鮮草莓設有農藥殘留監測機制，對進口草莓大福、草莓蛋糕等已製成即食品的草莓，則無農藥殘留檢驗措施，但民眾食用草莓甜點等即食品前不可能清洗草莓，衛福部及農業部應檢討。草莓示意圖／ingimage

監察委員田秋堇及蔡崇義今天說，台灣對進口或國產生鮮草莓設有農藥殘留監測機制，對進口草莓大福、草莓蛋糕等已製成即食品的草莓，則無農藥殘留檢驗措施，但民眾食用草莓甜點等即食品前不可能清洗草莓，衛福部及農業部應檢討。

財團法人中華民國消費者文教基金會去年抽驗市售草莓甜點，發現農藥殘留問題；田秋堇、蔡崇義完成調查報告後，今天透過新聞稿表示，草莓深受台灣人喜愛，常用於綴飾糕餅甜點，但草莓表皮質地柔軟，部分業者為求商品外觀完好，往往未徹底清潔，衍伸草莓即食品有農藥殘留問題。

監委說，台灣對於進口或國產生鮮草莓，設有農藥殘留監測機制，衛生福利部會定期管理抽查超市販售的盒裝生鮮草莓，但對進口草莓大福、草莓蛋糕等已製成即食品的草莓，並無相關農藥殘留檢驗措施，而是回歸源頭管理原料，也未要求進口業者應填具相關產品原料草莓的農藥殘留檢驗情形。

監委說，草莓即食品除前端未有農藥殘留檢驗措施，衛福部針對消基會去年抽驗市售草莓甜點發現農藥殘留一事，有責成地方政府衛生局進行抽驗調查，卻無後續產地溯源管理的作為，而民眾食用草莓甜點等即食品前不可能清洗其中草莓，為維護食品安全與民眾健康權益，衛福部及農業部應檢討，強化相關監測與稽查機制，從源頭至成品皆應嚴格把關。

另外，針對曾有不符規定的進口草莓流入市場一事，監委說，衛福部食藥署在112年6月起針對A國進口草莓實施100％逐批檢驗，仍有不符合國內標準的A國草莓流入市面，未能確實阻絕於境外，未嚴謹落實進口食品安全自主管理責任，食藥署應檢討改進。

監委也提醒，歐盟共載列516項農藥殘留容許量，台灣尚有215項農藥未納入管制或訂定殘留容許量，衛福部雖稱未列於「農藥殘留容許量標準」者，均不得檢出，但現行檢驗方法僅涵蓋505項農藥，農業部及衛福部對此應強化相關農藥殘留檢驗方法及農藥管制措施的周延性。

草莓 農藥殘留 衛福部

延伸閱讀

防作物殺手「土壤線蟲」 農藥所研發新製劑效期逾2倍

20公噸需退運銷毀⋯小磨坊黑胡椒粒驗出違規農藥 味好美農藥也超標

監委：中國大陸螺螄粉辣條以小包裹違法輸台 已自動調查

草莓熊可麗餅超萌！ 日本gelato pique cafe「聖誕草莓熊」 4款萌系甜點一次收

相關新聞

電力設備故障 台鐵中壢-桃園單線雙向通車估17:00恢復

台鐵公司表示，今（6）日13時內壢=桃園間電車線設備故障，目前桃園=中壢間以東正線單線雙向行車，台鐵電力單位已全力進行搶...

全台姓氏揭密！姓「第五」有6人 他苦笑：最常被問令狐沖

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240...

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

為全面提升鐵道環境安全，交通部近日預告修正《鐵路法》，針對民眾常見的危險行為增訂罰則，包括月台嬉戲、跨越黃色警戒線、逆向...

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹乳癌 醫示警常見迷思

台中70歲廖婦10年前洗澡時摸到乳房裡有小腫塊，因為觸感柔軟、在皮下能移動，以為是纖維瘤，不以為意，直到近期腫塊變大、硬...

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP...

桃機第三航廈北登機廊廳試營運期未全天開放 想參觀得先確認這點

桃園機場第三航廈北登機廊廳本月起開始試營運，不少旅客看到新聞後，趁著搭機前想去參觀打卡，卻不得其門而入。事實上，目前北登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。