快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

聽新聞
0:00 / 0:00

全台姓氏揭密！姓「第五」有6人 他苦笑：最常被問令狐沖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市稀有姓氏聯誼會今在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，與會者的姓氏都很罕見。記者趙容萱／攝影
台中市稀有姓氏聯誼會今在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，與會者的姓氏都很罕見。記者趙容萱／攝影

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240名成員，共有200個稀有姓氏，今舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動，吸引外稀有姓氏人士齊聚交流，各姓氏代表分享家族源流故事，氣氛熱絡。

台中市稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達說，自己姓氏稀有，兒時常被老師關注，特別乖，不敢做壞事，成年對姓氏文化深感興趣，發現全台姓「令狐」共18人，最多人問他「與小說笑傲江湖男主角令狐沖關係？」

令狐榮達指出，3年前，他在副市長任內成立稀有姓氏LINE群組，成員從最初20多人，逐漸成長到今日逾220人，約有200個不同稀有姓氏，其中有姓「赫連」全國僅1人、姓「第五」全國只有6人，今舉辦首次實體聯誼「奇緣初遇」，期盼加深文化認同，他盼成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，讓特殊姓氏更多交流。

盧秀燕說，姓氏文化承載家族歷史與飲水思源的意義，這不僅是家族記憶一部分，也是個人文化認同的延續，期盼聯誼會持續推廣相關活動，為文化的保存與傳承帶來新的能量。

盧秀燕說，根據2023年「全國姓名統計分析」統計，全國共1785個姓氏，人口最多的前10大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

此外，全國僅一人使用的姓氏多達268個，如八、丙、唱等，占15.01%；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括入、立、下等，占6.44%。10人以下的姓氏共750個，占42.02%，顯示台灣姓氏分布不僅多元，也蘊含高度文化珍貴性。

民政局長吳世瑋說，另一名發起人麻高霖分享，「麻」姓全台約百餘人，他的國中同學姓「別」，大家便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

台中市稀有姓氏聯誼會今在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。記者趙容萱／攝影
台中市稀有姓氏聯誼會今在台中舉辦首屆「稀有姓氏奇緣初遇」活動。記者趙容萱／攝影

聯誼 令狐 台中市

延伸閱讀

台中大肚永順國小60周年校慶登場 盧秀燕：持續投資教育

泳池槍擊案議員質疑案情蓋牌 盧秀燕盼勿釀恐慌

台中市長選戰藍營江、楊誰出馬懸而未決 盧秀燕：相信黨內制度

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

相關新聞

電力設備故障 台鐵中壢-桃園單線雙向通車估17:00恢復

台鐵公司表示，今（6）日13時內壢=桃園間電車線設備故障，目前桃園=中壢間以東正線單線雙向行車，台鐵電力單位已全力進行搶...

全台姓氏揭密！姓「第五」有6人 他苦笑：最常被問令狐沖

全台姓「赫連」僅1人、姓「第五」6人，姓「益」全台9人，姓「令狐」共18人、姓「介」20人，台中市稀有姓氏聯誼會逾240...

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

為全面提升鐵道環境安全，交通部近日預告修正《鐵路法》，針對民眾常見的危險行為增訂罰則，包括月台嬉戲、跨越黃色警戒線、逆向...

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹乳癌 醫示警常見迷思

台中70歲廖婦10年前洗澡時摸到乳房裡有小腫塊，因為觸感柔軟、在皮下能移動，以為是纖維瘤，不以為意，直到近期腫塊變大、硬...

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP...

桃機第三航廈北登機廊廳試營運期未全天開放 想參觀得先確認這點

桃園機場第三航廈北登機廊廳本月起開始試營運，不少旅客看到新聞後，趁著搭機前想去參觀打卡，卻不得其門而入。事實上，目前北登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。