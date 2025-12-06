台電「火金姑計畫」19年傳承 小天使群英會點亮孩子夢想

由台灣電力公司支持的一粒麥子基金會「火金姑計畫」今年已邁入第19年，今天於台東基督教醫院恩典樓舉辦「小天使群英會」，吸引來自台東、花蓮8個課輔班的約110位學童齊聚一堂，以舞蹈、才藝表演互相交流，現場溫馨又充滿歡笑。

活動開始，4位小小火金姑在黑暗舞台中舞動身影，成為光亮引領其他學童入場，隨後由台電公眾服務處處長袁梅玲與小小火金姑共同啟動電力，點亮會場。接著，每班學童輪番登台展現準備多時的舞蹈與才藝，笑聲與掌聲充滿整個禮拜堂。

特別的是，有19位已升上國、高中的學長姐回到現場，與學弟妹同台重溫快樂回憶，也將象徵傳承的肩帶交給國小1年級的呂聖祈，象徵「19年的傳承」。同時，學長姐還將「感謝披肩」獻給台電，感謝長期支持課輔班，成為照亮孩子們的力量。

台電自2007年啟動「火金姑計畫」，長期支持弱勢家庭課後陪伴，陪伴孩子們學習、成長，也提供課輔班活動資源。台東區處長袁梅玲表示，看著孩子們成長與進步，是最開心的事，也希望未來孩子們有能力追逐夢想。