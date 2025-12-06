快訊

台電「火金姑計畫」19年傳承 小天使群英會點亮孩子夢想

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
第19屆小天使群英會活動後，課輔班學童開心合影留念，準備迎接第20年的到來。圖／東基醫院提供
第19屆小天使群英會活動後，課輔班學童開心合影留念，準備迎接第20年的到來。圖／東基醫院提供

由台灣電力公司支持的一粒麥子基金會「火金姑計畫」今年已邁入第19年，今天於台東基督教醫院恩典樓舉辦「小天使群英會」，吸引來自台東、花蓮8個課輔班的約110位學童齊聚一堂，以舞蹈、才藝表演互相交流，現場溫馨又充滿歡笑。

活動開始，4位小小火金姑在黑暗舞台中舞動身影，成為光亮引領其他學童入場，隨後由台電公眾服務處處長袁梅玲與小小火金姑共同啟動電力，點亮會場。接著，每班學童輪番登台展現準備多時的舞蹈與才藝，笑聲與掌聲充滿整個禮拜堂。

特別的是，有19位已升上國、高中的學長姐回到現場，與學弟妹同台重溫快樂回憶，也將象徵傳承的肩帶交給國小1年級的呂聖祈，象徵「19年的傳承」。同時，學長姐還將「感謝披肩」獻給台電，感謝長期支持課輔班，成為照亮孩子們的力量。

台電自2007年啟動「火金姑計畫」，長期支持弱勢家庭課後陪伴，陪伴孩子們學習、成長，也提供課輔班活動資源。台東區處長袁梅玲表示，看著孩子們成長與進步，是最開心的事，也希望未來孩子們有能力追逐夢想。

一粒麥子基金會台東服務中心副主任王李淑燕說，19年的持續支持，象徵孩子的夢想能長長久久，台電猶如火金姑點亮學童生命。活動最後，學童將象徵明年計畫的「火金姑20」鑰匙送給袁梅玲，寓意計畫將持續溫暖更多孩子的童年。

台灣電力公司公共服務處處長袁梅玲（左）、台東區營業處副處長游鵬緯（中）與中華晨光全人關懷協會喜樂之家課輔班學生擔任的小小火金姑一起啟動電力、點亮會場。圖／東基醫院提供
台灣電力公司公共服務處處長袁梅玲（左）、台東區營業處副處長游鵬緯（中）與中華晨光全人關懷協會喜樂之家課輔班學生擔任的小小火金姑一起啟動電力、點亮會場。圖／東基醫院提供
一粒麥子基金會第19屆「小天使群英會」上，來自台東、花蓮地區共8個課輔班學童齊聚台東基督教醫院恩典樓。圖／東基醫院提供
一粒麥子基金會第19屆「小天使群英會」上，來自台東、花蓮地區共8個課輔班學童齊聚台東基督教醫院恩典樓。圖／東基醫院提供

台東 台電 課輔班

