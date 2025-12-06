快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔 擬最高罰7500元

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
月台嬉鬧、跨越黃線、電扶梯逆向狂奔，未來最高開罰7500元。聯合報系資料照
為全面提升鐵道環境安全，交通部近日預告修正《鐵路法》，針對民眾常見的危險行為增訂罰則，包括月台嬉戲、跨越黃色警戒線、逆向奔跑電扶梯、妨礙車門或月台門關閉、逃票等，未來最高都可處7500元罰鍰；若在列車行駛間攀附、跳車，或經勸導仍未改善，也將面臨加倍裁罰。另為確保行車安全，若鐵路列車駕駛吸毒，鐵道局可直接廢止其駕照。

近年台鐵、高鐵都曾發生落軌意外，但現行法規僅對「入侵軌道」有罰則，民眾跨越月台黃色警戒線反而無法可罰。此次修法補上漏洞，未來若在月台逾越黃線、或從事追逐嬉戲等危險行為，經勸阻仍不改善者，都可依規開罰1500元至7500元。

此外，本次修正也將電扶梯行為納入管理，民眾若在電扶梯上逆向行走或奔跑，造成旅客安全疑慮，同時增列多項行為規範：旅客若妨礙車門、月台門關閉，擅自開啟車門，或未依驗票方式進出閘門（包含逃票），或在站區設攤、搭棚架、擺設筵席等妨礙動線的行為，同樣適用相同罰鍰範圍。

另參考《大眾捷運法》精神，修法也明訂當列車行駛中若有人攀爬、跳車、攀附車體，或未依規定攜帶動物、破壞設備等，僅在經勸導後仍不改善，即能「加倍處罰」。

針對駕駛行車安全部分，若鐵路列車駕駛施用毒品，鐵道局將直接撤銷其駕駛執照，確保旅客安全不受影響。

本次修正草案也針對「擅自設置平交道」的情形，未來罰鍰也將大幅加重，從原先最高5000元，提高至3萬至15萬元，並須限期拆除。

鐵道局指出，《鐵路法》修正草案自5日起預告60天，後續將彙整各界意見，邀相關領域學者專家審查後進入法制作業，並報行政院、立法院審議，實際上路時間將視立法進度而定。

