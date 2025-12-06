聽新聞
台糖公益路跑2千多名跑者參與 每人50元贊助物資捐弱勢
台糖公司今天在台南柳營尖山埤舉辦「健康路上‧台糖同行」主題公益路跑，吸引2千多名跑者參與。也將將總計11萬元等值台糖物資捐贈台南市樂活社會福利慈善事業基金會，協助推動弱勢關懷、急難救助及社會公益服務。
21公里半馬組及11公里健康組的參與者沿著村落與田野奔跑，穿越尖山埤至烏山頭水庫一帶自然綠廊，一路享受山光水色與鄉間風光。3公里休閒組則以親子同樂為主，順著輕鬆易行的湖畔路線，共同挑戰趣味闖關遊戲，在歡笑與加油聲中健康同行。
活動主會場也設置台糖食品、安心豚肉品及特色商品攤位，並推出多項互動體驗活動，「台糖高地小農咖啡」胖卡車也到場提供溫熱友邦精品咖啡，暖和跑者身心。
台糖表示，公益路跑已舉辦10屆，吸引超過萬名跑者響應，並透過為每位跑者捐出50元等值物資方式，讓全民愛心能持續累積與擴散，也凝聚在地社區、民間團體與企業夥伴的力量。
台糖感謝參與者及柳營社區的支持，使公益路跑成為台糖推動CSR與ESG行動的重要里程。台糖將持續以運動、公益與永續為核心，邀請民眾一同認識尖山埤與周邊地區的自然之美，並促進地方觀光與產業發展。
