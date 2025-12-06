157億打造！台中首座市立醫院開幕 掛號100元、AI機器人進駐

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市立醫院引進生成式AI照護機器人「愛寶」，將醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」。記者黑中亮／攝影
醫學中心規格，台中市首座市立醫院今天正式開幕啟用，委由中國醫藥大學投入超過157億元興建的醫療園區，標誌著台中公共醫療建設邁入新紀元；開幕典禮上午由台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、衛福部部長石崇良及中醫大董事長蔡長海共同主持，共同見證台中市邁入全方位照護體系的歷史性時刻。

市立老人復健綜合醫院（台中市立醫院）園區占地4.88公頃，包含老人暨綜合醫療大樓、社區健康大樓、復健長照大樓及行政宿舍大樓，總計配置1427床，其中急性一般病床499床、長照床300床；醫院以「救腦、救心、救急、救命」為使命，設置十大醫療中心，提供從急性醫療、慢性照護到長照服務的一站式完整照護，目前已開放31個科別，配置約500名專業醫護人力，民眾掛號費僅需100元。

中醫大董事長蔡長海表示，團隊以醫學中心規格打造台中市立醫院，並引進生成式AI照護機器人「愛寶」，將醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」，目標打造成台中市、全台灣乃至全亞洲最現代化的Smart AI Hospital；自今年9月營運以來，市立醫院已展現優異成績，門診量突破3萬5千人次、心導管手術超過160例、手術總量累計逾800例。

台中市長盧秀燕指出，北屯與山線地區人口快速成長，但醫療資源相對不足，原建物也屆齡逾30年並有耐震疑慮，市府因而決定超前部署，透過全市史上最大規模的醫療BOT案重建整合資源，即使歷經疫情仍未停工，終於順利填補區域醫療缺口，實踐在地安老，並強調市立醫院北院區聚焦急重症與急性後期醫療，南院區則布局長照與社區服務，並導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳規劃，形成從急救到長照銜接的完整照護鏈，與中央「健康台灣×長照3.0×智慧醫療」政策全面對接。

立法院副院長江啟臣上午與另兩位市長參選人楊瓊瓔及何欣純共同出席開幕儀式，江表示，台灣已進入超高齡社會，市立醫院的啟用象徵中央健康政策、智慧醫療與地方醫療能量成功接軌，可作為其他地方政府推動醫療整合模式的示範。

衛福部部長石崇良則說，市立醫院是推動「長照2.0」並銜接明年即將上路「長照3.0」的重要據點，將與台中近2000處長照據點形成更完整的照護支持體系，實現「健康老化、在地安老」的政策目標。

