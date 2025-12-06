快訊

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」修改，不強制接種。(新華社)
台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」修改，不強制接種。有專家表示，台灣的B型肝炎帶原率仍高於美國等其他國家，流行病學狀況與美國不同，政府會考量施打支出效益，流行區域當然預防高、CP值好，但若流行狀況低，政府可能就會將這筆支出挪用預防其他疾病，台灣堅持這樣做是最好的。

美國針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

台灣ACIP召集人、台大小兒部退休教授李秉穎表示，台灣有一半以上B肝都是垂直感染，出生時接觸到媽媽的體液，感染後變帶原者，台灣出生後24小內施打，就是要即時產生保護力，若2個月後再施打，就沒辦法預防垂直感染。

李秉穎說，台灣自1984年推動新生兒B肝疫苗接種計畫已成功降低了 B 型肝炎帶原率，雖然新生兒的免疫反應相對較差，但根據目前長期的追蹤結果顯示，出生時接種的保護效果良好，可達9以上。

李秉穎說，出生時未立即接種仍有水平傳染的機會，例如共用牙刷、刮鬍刀等，因此仍然不能忽視其他傳染途徑的風險。

新光醫院感染科醫師黃建賢指出，台灣過去B型肝炎盛行率高，與早年未使用拋棄式針具、母子垂直感染常見有關，使B肝病例累積較多。

台灣C肝口服藥治療治癒利達9成，預計年底前向WHO正式申請C肝消除認證，黃建賢說，C肝治療有成下一個目標就是比較好控制持續降低B肝，新生兒若全面接種可以避免母親帶原及未來性行為等其他感染途徑。

黃建賢表示，政策因流行病學分布改變，政府會考量施打支出效益為和，流行區域當然預防高、CP值好，但若流行狀況低，政府可能就會將這筆支出挪用預防其他疾病。李秉穎，台灣的B型肝炎帶原率仍高於美國等其他國家，流行病學狀況與美國不同，台灣堅持這樣做是最好的。

