合歡山清晨路面結霜融解 多輛車打滑險撞護欄

合歡山今天湧入大批遊客，但今天清晨低溫使合歡山公路水晶宮路段結霜，隨氣溫回升出現融霜濕滑，多輛汽、機車打滑，部分車輛差點衝撞護欄。警方呼籲上山民眾務必留意路況，慢行並注意車輛狀況，避免發生意外。

上午武嶺地區人車不斷湧入，停車場很快被停滿，不少民眾在武嶺亭拍照打卡，感受高山冬季寒意。天氣短暫放晴，藍天白雲襯著高山景緻，吸引不少遊客在低溫中取景留念。

仁愛警分局表示，台14甲線31至33公里處水晶宮路段，今天清晨結霜，氣溫回升後表層融解，形成看似乾淨、實則濕滑，最容易讓駕駛措手不及；加上武嶺至松雪樓彎道多、坡度大，今日已有多輛車因路面濕滑失控，所幸未釀成重大事故。