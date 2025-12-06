聽新聞
0:00 / 0:00
合歡山清晨路面結霜融解 多輛車打滑險撞護欄
合歡山今天湧入大批遊客，但今天清晨低溫使合歡山公路水晶宮路段結霜，隨氣溫回升出現融霜濕滑，多輛汽、機車打滑，部分車輛差點衝撞護欄。警方呼籲上山民眾務必留意路況，慢行並注意車輛狀況，避免發生意外。
上午武嶺地區人車不斷湧入，停車場很快被停滿，不少民眾在武嶺亭拍照打卡，感受高山冬季寒意。天氣短暫放晴，藍天白雲襯著高山景緻，吸引不少遊客在低溫中取景留念。
仁愛警分局表示，台14甲線31至33公里處水晶宮路段，今天清晨結霜，氣溫回升後表層融解，形成看似乾淨、實則濕滑，最容易讓駕駛措手不及；加上武嶺至松雪樓彎道多、坡度大，今日已有多輛車因路面濕滑失控，所幸未釀成重大事故。
警方提醒，山區天氣變化快速，低溫時段路面更易結霜，上山前應提前檢查車況，留意輪胎與煞車功能是否正常，並攜帶禦寒與必要裝備。行駛彎道時務必減速，避免急煞與急轉，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言