2歲童住院8天不聞問？台中知名港式餐廳爆食物中毒 食安處說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查西屯區這家知名港式餐廳。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查西屯區這家知名港式餐廳。圖／台中市食安處提供

台中張姓女子一家7人日前到西屯區知名港式餐廳用餐後，隔天5人出現腹瀉等症狀，其中2歲男童送醫治療，驗出沙門桿菌腸炎，住院8天，張女怒PO文指店家態度消極；台中市食安處表示，經稽查，食品與環境採檢呈陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險稽查對象。

張女PO文指控，上月16日晚間全家7人，前往西屯區一家知名港式餐廳用餐後，沒想到隔天5人陸續腹瀉、發燒，兩歲的兒子更是高燒攝氏40度，經送往中港澄清醫院，檢驗出感染沙門桿菌腸炎、低滲壓及低血鈉、急性支氣管炎，住院8天，11月25日才出院。店家「拖，不講賠償、不要承認、不要處理」。永遠都是一句「要等檢驗報告。」

店家在臉書回應表示，有關本店顧客用餐後身體不適，深表遺憾並高度重視，第一時間主動配合衛生單位全面採樣，包括環境與設備檢查、員工衛生管理和食材來源追溯等，採樣結果皆為陰性，判定合格，感謝各界關心。

食安處表示，11月21日接獲民眾通報，11月16日晚間一家共7人前往西屯區某港式餐廳用餐後，其中5人出現不適症狀，經就醫後返家休養，雖食品與環境採檢呈現陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險對象，後續將加強稽查。

食安處說明，獲報後當天立即啟動疑似食品中毒調查，前往餐廳稽查採檢，稽查時發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，經要求限期改善後已通過複查；另採檢後續結果出爐，檢體均為陰性。

食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔5日，雖檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期加強稽查及抽驗，也將協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，確保消費權益獲得保障。

餐廳 食安

相關新聞

不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「若...

加油要快！在連2周未調後 下周汽、柴油每公升均調漲0.1元

受國際油價上漲影響，國內油價從下周一（8日）零時起，汽油及油每公升都調漲0.1元，民眾如果想省小錢，在調漲前，可先去加油...

157億打造！台中首座市立醫院開幕 掛號100元、AI機器人進駐

以醫學中心規格，台中市首座市立醫院今天正式開幕啟用，委由中國醫藥大學投入超過157億元興建的醫療園區，標誌著台中公共醫療...

美國放寬新生兒B肝疫苗政策台灣不跟進 專家：台灣美國流行病學不同

台灣早年B型肝炎盛行率高，因此自1986年起新生兒全面施打公費B肝疫苗，美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP...

合歡山清晨路面結霜融解 多輛車打滑險撞護欄

合歡山今天湧入大批遊客，但今天清晨低溫使合歡山公路水晶宮路段結霜，隨氣溫回升出現融霜濕滑，多輛汽、機車打滑，部分車輛差點...

