2歲童住院8天不聞問？台中知名港式餐廳爆食物中毒 食安處說話了

台中張姓女子一家7人日前到西屯區知名港式餐廳用餐後，隔天5人出現腹瀉等症狀，其中2歲男童送醫治療，驗出沙門桿菌腸炎，住院8天，張女怒PO文指店家態度消極；台中市食安處表示，經稽查，食品與環境採檢呈陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險稽查對象。

張女PO文指控，上月16日晚間全家7人，前往西屯區一家知名港式餐廳用餐後，沒想到隔天5人陸續腹瀉、發燒，兩歲的兒子更是高燒攝氏40度，經送往中港澄清醫院，檢驗出感染沙門桿菌腸炎、低滲壓及低血鈉、急性支氣管炎，住院8天，11月25日才出院。店家「拖，不講賠償、不要承認、不要處理」。永遠都是一句「要等檢驗報告。」

店家在臉書回應表示，有關本店顧客用餐後身體不適，深表遺憾並高度重視，第一時間主動配合衛生單位全面採樣，包括環境與設備檢查、員工衛生管理和食材來源追溯等，採樣結果皆為陰性，判定合格，感謝各界關心。

食安處表示，11月21日接獲民眾通報，11月16日晚間一家共7人前往西屯區某港式餐廳用餐後，其中5人出現不適症狀，經就醫後返家休養，雖食品與環境採檢呈現陰性，但查獲衛生環境不佳等情形，已將業者列為高風險對象，後續將加強稽查。

食安處說明，獲報後當天立即啟動疑似食品中毒調查，前往餐廳稽查採檢，稽查時發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，經要求限期改善後已通過複查；另採檢後續結果出爐，檢體均為陰性。

食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔5日，雖檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期加強稽查及抽驗，也將協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，確保消費權益獲得保障。