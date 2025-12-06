不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」，不過台灣針對以上修改，疾管署解釋，因過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，自1986年全面對所有新生兒公費接種，已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

疾管署發言人林明誠表示，美國疾管署以8：3表決結果通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。不過台灣決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

林明誠表示，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗，再自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑出生劑接種時程訂為於出生24小時內盡速接種。

林明誠說，目前2025年（2024出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前10.5%下降至0.8%以下。

林明誠解釋，第1劑接種未達百分百原因主要有二，因新生兒狀況不好需急救，或是體重未達2000公克皆不適合施打，因此需等體重到達或是狀況穩定後再施打。

林明誠說，由於國內非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，且B肝帶原者終身罹癌風險是正常人30至150倍，若打疫苗也能減少後端醫療支出。與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生重要成果，故疾管署經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策，我國不會跟進美國ACIP修改建議。

美國ACIP於12月4日至5日連續2日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種而是採分眾考量，反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改、認為應維持原本全面接種出生劑建議、認為修改在美國現行重重篩檢和醫療障礙下會製造接種困難、也讓未接種兒童增加B肝感染和傳播、後續肝硬化和肝癌的風險。