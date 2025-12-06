快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

把握這兩天溫暖好天氣 氣象署：下周一、二北部東半部下雨降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末天氣穩定、回暖，下周一、二受東北季風影響，北部、東半部轉雨降溫。聯合報系資料照
周末天氣穩定、回暖，下周一、二受東北季風影響，北部、東半部轉雨降溫。聯合報系資料照

把握周末兩天好天氣。中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，周末兩天白天氣溫逐漸回升，北部高溫22度到24度，中南部25度到26度。但夜晚清晨受輻射冷卻影響，局部低溫下探15度，中南部日夜溫差大。下周一、下周二東北季風再度增強，帶來水氣，北部和東半部容易下雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能有局部大雨。

劉沛滕指出，今東北季風逐漸減弱，恢復較穩定天氣型態，東半部雲量稍多，偶有零星或局部降雨，白天氣溫逐步回升。目前大台北東側山區、基隆北海岸，東部沿海有零星降雨，西部天氣穩定。今天白天迎風面地區局部降雨，晚上之後剩宜蘭、大台北山區和基隆北海岸零星降雨。

未來降雨趨勢，劉沛滕說，下周一、下周二東北季風再度增強，帶來較多水氣，桃園以北、東半部容易有局部降雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸雨量比較多，可能有局部大雨。

劉沛滕指出，東北季風到了下周三之後將減弱，環境轉為偏東風，東半部多少有零星降雨，下周三到下周五恢復為較穩定的天氣型態。

溫度方面，劉沛滕表示，今天北部高溫逐步回升，明天溫度更高，中南部日夜溫差大，高溫可到25度到26度，甚至更高。下周一、下周二東北季風增強，低溫約18度，中南部高溫沒有太大影響，但北部受迎風面降雨影響，整天濕涼。下周三到下周五氣溫稍微回升，但早晚溫差大。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

延伸閱讀

影／「動不動就說愛我」南方二重唱經典重現 基隆8場跨世代音樂會

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

涼颼颼！東北季風增強「北台灣周末探19度」 這三日雨區擴大

相關新聞

不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「若...

加油要快！在連2周未調後 下周汽、柴油每公升均調漲0.1元

受國際油價上漲影響，國內油價從下周一（8日）零時起，汽油及油每公升都調漲0.1元，民眾如果想省小錢，在調漲前，可先去加油...

下周一北東變天 天氣風險：入冬最強冷空氣下周末恐南下挑戰10度低溫

把握這兩天好天氣，下周一北東又要變天了。

把握這兩天溫暖好天氣 氣象署：下周一、二北部東半部下雨降溫

把握周末兩天好天氣。中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，周末兩天白天氣溫逐漸回升，北部高溫22度到24度，...

血量大到衛生棉要每小時換 中醫有方法改善

衛福部台南醫院中醫科近來出現許多50歲左右月經量過大患者，主治醫師兼副主任謝淑鳳呼籲民眾，遇到這種狀況不可以隨便吃藥膳，...

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

藥師公會新任理事長林憶君上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。