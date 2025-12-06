把握這兩天溫暖好天氣 氣象署：下周一、二北部東半部下雨降溫

把握周末兩天好天氣。中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，周末兩天白天氣溫逐漸回升，北部高溫22度到24度，中南部25度到26度。但夜晚清晨受輻射冷卻影響，局部低溫下探15度，中南部日夜溫差大。下周一、下周二東北季風再度增強，帶來水氣，北部和東半部容易下雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能有局部大雨。

劉沛滕指出，今東北季風逐漸減弱，恢復較穩定天氣型態，東半部雲量稍多，偶有零星或局部降雨，白天氣溫逐步回升。目前大台北東側山區、基隆北海岸，東部沿海有零星降雨，西部天氣穩定。今天白天迎風面地區局部降雨，晚上之後剩宜蘭、大台北山區和基隆北海岸零星降雨。

未來降雨趨勢，劉沛滕說，下周一、下周二東北季風再度增強，帶來較多水氣，桃園以北、東半部容易有局部降雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸雨量比較多，可能有局部大雨。

劉沛滕指出，東北季風到了下周三之後將減弱，環境轉為偏東風，東半部多少有零星降雨，下周三到下周五恢復為較穩定的天氣型態。

溫度方面，劉沛滕表示，今天北部高溫逐步回升，明天溫度更高，中南部日夜溫差大，高溫可到25度到26度，甚至更高。下周一、下周二東北季風增強，低溫約18度，中南部高溫沒有太大影響，但北部受迎風面降雨影響，整天濕涼。下周三到下周五氣溫稍微回升，但早晚溫差大。