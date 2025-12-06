快訊

血量大到衛生棉要每小時換 中醫有方法改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南醫院中醫科副主任謝淑鳳呼籲民眾不可以隨便吃藥膳，如果經量大到會頭暈、心悸甚至冒冷汗，就需要馬上就醫。圖／謝淑鳳提供
台南醫院中醫科副主任謝淑鳳呼籲民眾不可以隨便吃藥膳，如果經量大到會頭暈、心悸甚至冒冷汗，就需要馬上就醫。圖／謝淑鳳提供

衛福部台南醫院中醫科近來出現許多50歲左右月經量過大患者，主治醫師兼副主任謝淑鳳呼籲民眾，遇到這種狀況不可以隨便吃藥膳，以免吃錯反而加重出血。如果經量大到會頭暈、心悸甚至冒冷汗，就需要馬上就醫。

謝淑鳳表示，門診不斷有45到55歲間患者，近日有50多歲賴女士、許女士都因月經量大到「幾乎一小時就要換一片衛生棉」，有時坐著站起時會「感覺到一股熱流」、血流到褲子上。出血時間一長會頭暈心悸，甚至活動就會喘，嚴重困擾生活與工作。

月經是育齡期婦女正常生理現象，經血的排出可以促進婦女身體代謝。「月經不是病、量大使人虛」，謝淑鳳表示，過量的月經卻會使婦女「氣血兩虛」。輕者頭暈疲倦，嚴重造成貧血，產生心悸、喘促、無力甚至暈倒，對工作生活影響劇烈。

這狀況青春期、更年期盛行率較高，更年期又更高，45-55歲間最常見。謝淑鳳指出，更年期崩漏症婦女合併有肌瘤或內膜異位症的比率也偏高。

她說，賴女士有子宮腺肌症，許女士有子宮肌瘤，當合併有子宮疾病時治療就會棘手許多。這時候婦產科醫師會提供手術治療選項，然而面對開刀，民眾多半會猶豫並尋求其他治療。

賴女士在經中醫藥治療後，目前月經已無崩症，精神體力恢復許多，子宮腺肌症部分則持續追蹤。許女士在中西合併治療後，現在不需要吃止血藥，體力正在恢復；因為肌瘤的位置較為影響子宮收縮，所以還需要持續治療並觀察。

謝醫師說，一個療程約3個月，如果出血量不能良好控制，還是建議手術處理，若是中西醫合併治療後，連續3個周期都是正常出血量，就可以繼續藥物治療。生活起居方面，避免攝取辛辣食物，不要勞累，睡眠充足都是減少出血的重要方法。

台南醫院中醫科副主任謝淑鳳呼籲民眾不可以隨便吃藥膳，如果經量大到會頭暈、心悸甚至冒冷汗，就需要馬上就醫。圖／謝淑鳳提供
台南醫院中醫科副主任謝淑鳳呼籲民眾不可以隨便吃藥膳，如果經量大到會頭暈、心悸甚至冒冷汗，就需要馬上就醫。圖／謝淑鳳提供

