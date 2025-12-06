新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

藥師公會新任理事長林憶君上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹會」提前續盟，她強調，要「用行動讓世界看見台灣藥師」，雙方將在既有基礎上深化合作。印尼藥師會會長Noffendri表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。

林憶君與藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜、監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部共赴印尼。藥師公會全聯會2022年首度與印尼藥師會簽署「姐妹會協議」，時任理事長黃金舜與藥師公會團隊落實藥事外交，近4年來與印尼藥師會交流熱絡、深化互信，雙方姐妹會協議明年屆滿，林憶君強調，此次續盟不僅象徵合作升級，「更肯定台灣藥師具國際競爭力，與不可取代專業價值。」

黃金舜表示，當初選擇以印尼為台灣藥師走向國際的重要布局，是因為我們擁有共同的專業信念。如今合作得以延續與深化，更證明台灣藥師實力正在被世界看見，相信新團隊會把國際舞台走得更遠，他也強調，台灣藥師在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理等領域累積的專業成果，正是能與國際攜手共享的重要資產。

印尼藥師會前任會長Nurul Falah指出，在藥事服務、社區用藥衛教等領域具備卓越實力，相關經驗對印尼藥師而言十分具有參考價值，榮幸與台灣建立合作關係，相信透過持續交流，將能促進印尼藥事服務的提升，讓更多民眾受惠。

我國駐印尼代表處重視此項合作，由駐印尼代表洪振榮至現場見證，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼台印藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。林憶君說，雙方會攜手前行，讓藥師專業溫度在亞洲各處發光發熱，「本次續盟象徵台灣藥事外交全面啟動，全面會將以更積極角色走向世界，讓台灣藥師被世界看見。」