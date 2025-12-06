快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會新任理事長林憶君（前排右三）上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹會」提前續盟。圖／藥師公會提供
藥師公會新任理事長林憶君（前排右三）上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹會」提前續盟。圖／藥師公會提供

藥師公會新任理事長林憶君上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹會」提前續盟，她強調，要「用行動讓世界看見台灣藥師」，雙方將在既有基礎上深化合作。印尼藥師會會長Noffendri表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。

林憶君與藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜、監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部共赴印尼。藥師公會全聯會2022年首度與印尼藥師會簽署「姐妹會協議」，時任理事長黃金舜與藥師公會團隊落實藥事外交，近4年來與印尼藥師會交流熱絡、深化互信，雙方姐妹會協議明年屆滿，林憶君強調，此次續盟不僅象徵合作升級，「更肯定台灣藥師具國際競爭力，與不可取代專業價值。」

黃金舜表示，當初選擇以印尼為台灣藥師走向國際的重要布局，是因為我們擁有共同的專業信念。如今合作得以延續與深化，更證明台灣藥師實力正在被世界看見，相信新團隊會把國際舞台走得更遠，他也強調，台灣藥師在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理等領域累積的專業成果，正是能與國際攜手共享的重要資產。

印尼藥師會前任會長Nurul Falah指出，在藥事服務、社區用藥衛教等領域具備卓越實力，相關經驗對印尼藥師而言十分具有參考價值，榮幸與台灣建立合作關係，相信透過持續交流，將能促進印尼藥事服務的提升，讓更多民眾受惠。

我國駐印尼代表處重視此項合作，由駐印尼代表洪振榮至現場見證，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼台印藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。林憶君說，雙方會攜手前行，讓藥師專業溫度在亞洲各處發光發熱，「本次續盟象徵台灣藥事外交全面啟動，全面會將以更積極角色走向世界，讓台灣藥師被世界看見。」

藥師 印尼 黃金

延伸閱讀

儒鴻11月合併營收年成長1.5% 訂單穩健

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

終結「直美」衛福部拍板三大改革 醫師公會全聯會支持

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

相關新聞

不跟進美國調整！台灣B肝疫苗仍採全面接種 疾管署：盛行率背景不同

美國疾病管制中心CDC預防接種諮詢委員會ACIP昨針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「若...

加油要快！在連2周未調後 下周汽、柴油每公升均調漲0.1元

受國際油價上漲影響，國內油價從下周一（8日）零時起，汽油及油每公升都調漲0.1元，民眾如果想省小錢，在調漲前，可先去加油...

下周一北東變天 天氣風險：入冬最強冷空氣下周末恐南下挑戰10度低溫

把握這兩天好天氣，下周一北東又要變天了。

把握這兩天溫暖好天氣 氣象署：下周一、二北部東半部下雨降溫

把握周末兩天好天氣。中央氣象署預報員劉沛滕上午表示，今天東北季風減弱，周末兩天白天氣溫逐漸回升，北部高溫22度到24度，...

血量大到衛生棉要每小時換 中醫有方法改善

衛福部台南醫院中醫科近來出現許多50歲左右月經量過大患者，主治醫師兼副主任謝淑鳳呼籲民眾，遇到這種狀況不可以隨便吃藥膳，...

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

藥師公會新任理事長林憶君上任後，推動「藥師外交」，近期全聯會團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證雙方「姐妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。