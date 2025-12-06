「今年超了沒」肝基前進新竹尖石鄉 舉辦保肝抽血癌篩腹超活動

原鄉部落居民交通受限，就醫不便，避免展居民錯過早期診斷的黃金時間。肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，2025年「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」，今天上午在新竹縣尖石鄉衛生所舉辦，為預先報名約120位當地民眾提供免費肝病抽血、癌症指數檢查與腹部超音波服務，守護原鄉地區民眾健康。

肝基會深入偏鄉，將醫療團隊帶入社區，透過篩檢協助弱勢家庭降低健康風險，同時邀請深耕在地的博幼基金會一同參與，為尖石鄉當地的學童家長與課輔團隊提供醫療守護。

博幼基金會長期陪伴偏鄉兒少，以課後照顧、學習支持與家庭輔導為核心，致力縮短城鄉教育差距，是原鄉家庭信賴的重要力量。希望免費抽血癌篩腹超活動能夠守護辛苦支撐家庭的家長與工作人員，成為守護偏鄉社區最溫暖穩定的力量。

「把愛找回來」公益募款平台多年來將肝病醫療服務送進全台各地鄉鎮，2025年結合門市免費肝病抽血與腹部超音波檢查，串聯19個鄉鎮衛生所、25個門市，提供3275位民眾抽血以及1117位民眾腹部超音波檢查。

尖石鄉屬於醫療資源缺乏的山地離島地區鄉鎮，這次特別安排「OPEN！行動購物車」，為偏鄉民眾提供空腹檢查後的餐點以及必要的生活物資，期望未來透過全台各地更多篩檢活動，縮短城鄉醫療差距，也提供購物不便區域便利生活所需。