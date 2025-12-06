故宮南院沙坑晚上亮到12點 林志玲、日本聲優導覽…遊客驚喜

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立故宮博物院南部院區深化夜間體驗，將館藏文物以光雕方式投射在親子遊戲場「白螺沙灣」上，打造全新「沙灣戲影」夜間光環境，白沙在夜裡化為流光舞台，吸引不少親子與遊客駐足欣賞。近期更邀請藝人林志玲與日本人氣聲優梶裕貴為「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」錄製語音導覽。

故宮南院處長彭子程表示，夜間光環境110年建置完成後，即獲台灣照明學會金質獎肯定，此次進一步強化內容，將西周晚期散盤、清乾隆霽青描金游魚轉心瓶、清沈振麟「耄耋同春」、清光緒粉彩百蝶瓶、明萬曆五彩百鹿尊與印度19世紀生命之樹繪染布等館藏，以動態光影方式呈現，成為老少咸宜夜間視覺亮點。

「白螺沙灣」以清代乾隆時期右旋白螺為意象命名，沙坑採用乳白色石英砂，觸感柔細、不易沾黏，也方便清潔，周邊設有盥洗設備，白天是兒童最愛的沙池，夜晚則搖身一變成光影藝術展演場。南院並結合臨湖木棧道、至美橋、覽月橋等周邊光景，打造適合散步、慢跑的夜間場域。縣長翁章梁常在傍晚到南院運動，南院環境宜人，吸引許多居民前來休憩。

今年雖遭遇3個颱風侵襲，南院參觀人次仍將突破百萬。近期更邀請藝人林志玲與日本人氣聲優梶裕貴為「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」錄製語音導覽，林志玲負責華語、梶裕貴負責日語，導覽內容涵蓋北宋三國寶谿山行旅圖、早春圖、萬壑松風圖，在網路上獲得熱烈回響。故宮南院園區開放至晚間12時，官方歡迎民眾前來體驗「愈夜愈美麗」的沙灣光影藝術。

