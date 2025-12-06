聽新聞
0:00 / 0:00
下周一北東變天 天氣風險：入冬最強冷空氣下周末恐南下挑戰10度低溫
把握這兩天好天氣，下周一北東又要變天了。
天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，周六周日受偏東風到東南東風影響，各地天氣好轉，東半部雲量稍多，西半部及北部可見陽光。各地白天高溫北部23-24度，中南部24-27度，宜花21-23度，台東25度左右。受輻射冷卻效應影響，中南部早晚低溫16-18度，北部東北部18-19度，中南部日夜溫差大，北部東北部早晚稍涼。
廖于霆指出，下周一清晨下波東北季風南下，北部東北部將轉為陰陣雨天氣，新竹以南雲量稍多，影響不大。這波東北季風帶來冷空氣少，北部東北部降溫不明顯，僅白天高溫略降至22-23度。中南部與東南部高溫仍有26-28度。
下周三到下周五冷高壓出海，台灣附近改吹東南風，水氣減少，廖于霆說，各地都是晴時多雲的好天氣，氣溫明顯回升。北部東北部高溫回升到25-27度。中南部及東南部高溫26-29度。
廖于霆指出，下波明顯天氣變化要到下周六以後，可能會有入冬以來最強冷空氣南下，北部、東北部低溫下探10-11度，不過這是7天以後的預報，還有變動的空間，要再持續觀察。
此外，目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD32，未來五天將穿越南海，往越南南部移動，距台遙遠，對台灣天氣沒有影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言