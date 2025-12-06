明天迎「大雪」節氣 氣象粉專曝台灣天氣

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明天將來到「大雪」節氣了，「大雪」是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反映東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。

「林老師氣象站」表示，「大雪」之後除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。

至於今年大雪當天的天氣，「林老師氣象站」指出，受東北季風減弱影響，台灣各地氣溫逐漸回升，不過，早晚氣溫仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，台灣本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。