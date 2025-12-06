囚居老年！老舊公寓想建電梯 被一樓住戶反對：又用不到

北市65歲以上長者已超過58萬人，市府推動老舊公寓增設電梯補助超過10年，蔣市府也調降申請門檻、提高補助，但前期整合會遇到1樓住戶持反對態度、違建爭議或取消法定停車位須繳代金等困境，成功興建者寥寥可數。

「台北市協助老舊建築物更新增設電補助作業規範」上路至今年10月已有10年，取得雜項執照得以增設電梯共191件，市府補助預算也從最初2000萬元逐年提高至今年1.1億元，累計149件獲補助，包含71件柯市府時期、78件蔣市府任內，其中信義區30件最多、南港區掛零。

社團法人台灣公寓增建電梯智能宅協會發現，申請雜項執照最困難，實務上問題不少，例如同一地號有多棟建物共有人過多，拉高門檻難以過半數，或1樓住戶用不到而持反對態度、違建爭議、取消法定停車位須繳代金等。縱使住戶整合成功，後續申請執照、興建到請領補助，最快也要1年10個月。

該協會2010年至今年協助申辦112件，只有26件取得雜照、其中20件獲補助。議員汪志冰認為，法規的窒礙常導致民眾花費數年時間卻前功盡棄。

議員汪志冰直言，全市20年以上建物10萬8367棟，囿於施作空間限制，假設僅1成、約1萬多棟建物可增設電梯，相比申請雜照、補助的件數，僅占2%、1.5%，顯然緩不濟急。

汪志冰認為，都更從整合到興建完要10至20年，無電梯的老舊公寓對於高齡及行動不便者已是另類「囚牢」，她要求市府設定年度應輔導完成增設件數的KPI，分析無法成案的原因並找解方。

建管處長虞積學回應，增設電梯最困難的是須取得全部土地同意書以申請雜照，另電梯本身須有一定的基本尺寸，有些建物法定空地剩餘空間狹窄，礙於基地條件不佳而無法增設。

至於土地權利證明文件部分，建管處已調降門檻，只要取得一半土地所有權人同意書即可，無法再降低；取得雜照後，施工若遇地面層既存違建不願配合，可向建管處申請調處，若未達共識，建管處將依程序查報拆除。

更新處長詹育齊強調，只要有請到電梯雜照，更新處審查符合「台北市協助老舊建築物增設電梯補助作業規範」相關文件後即可補助相關經費。