北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘再延長 元旦起就要付錢處理了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
行政院拍板2027全面禁用廚餘養豬。本報資料照片
中央宣布廚餘禁令，明定廚餘養豬全面退場機制。北市3座焚化廠免費協助銷毀非家戶養豬廚餘原本至今天，環保局配合中央政策，延長至12月31日，並維持原預約機制，但進廠時間調整為周一至周六上午9時至下午4時，期間免收代處理費。

環保局表示，全面禁止廚餘養豬尚有1年緩衝期，事業廚餘於明年仍可有條件送至畜牧場養豬，短期去化管道陸續恢復，中央同時請各地方陸續增設黑水虻、能源化、共消化、堆肥等其他再利用方式，環保局將配合中央政策繼續規畫建置、擴增相關設施量能。

環保局說，北市3座焚化廠至12月4日已協助處理非家戶養豬廚餘7267.08公噸，後續配合中央政策延長開放進廠時間至月底，屆期中央將不再補助相關處理費用，非家戶廚餘產源仍應依廢棄物清理法規定，確實委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理廚餘，善盡使用者付費、汙染者付費的廢棄物清理責任。

環保局強調，落實防疫及環境保護不僅是政府責任，更需要各界共同參與配合，也呼籲民眾共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少，點（拿）多少，不浪費」習慣，如民眾住家仍有廚餘須排出，請確實瀝乾水分，交付環保局清潔隊回收，環保局後續將以堆肥或其他方式再利用妥善處理。

廚餘 環保局

