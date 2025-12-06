學生涉賭以為娛樂 台南市加強聯巡宣導

台南市、高雄市持續抄查賭博性質遊藝場，台南目前列管45家，高雄列管167家，但部分學生常誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，不知實際已經違法。

台南市警局刑警大隊統計，目前全市具賭博性質遊藝場列管45家；今年至今查獲職業賭場34件、699人，另於特定場所查獲5件、121人，其中包含3名未成年。高雄市則列管167家，今年1到10月共查獲職業賭場46件、852人。

台南市少年隊表示，為防止學生涉足不當場所，擴大臨檢勤務，將相關場所列為校安重點，並實施聯巡、加強校園法令宣導，提醒學生遠離撲克與麻將館等高風險環境。

警方表示，部分學生誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，日前警方查獲1名科大生在德州撲克場館賭博，現場有輸贏機制，籌碼兌現。他辯稱「這是娛樂」且首次涉入，但得知違反社會秩序維護法最重可罰9千元，十分錯愕。

台南市警一分局3月在東區崇學路1家德州撲克競技店家，查獲他們利用社群招攬賭客，暗中經營非法賭博，經長期跟監，查獲負責人、荷官、工作人員及賭客一干人等，依賭博罪法辦。另市警五分局近2年在北區查抄3處以棋牌社、撞球館為掩護的職業賭場，其中1間棋牌社張貼「禁止賭博」告示，實際以揪牌咖為名，提供麻將賭博場所。

警方表示，將持續加強查處，避免青少年涉足。