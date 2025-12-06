聽新聞
0:00 / 0:00

學生涉賭以為娛樂 台南市加強聯巡宣導

聯合報／ 記者邵心杰石秀華／連線報導

台南市、高雄市持續抄查賭博性質遊藝場，台南目前列管45家，高雄列管167家，但部分學生常誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，不知實際已經違法。

台南市警局刑警大隊統計，目前全市具賭博性質遊藝場列管45家；今年至今查獲職業賭場34件、699人，另於特定場所查獲5件、121人，其中包含3名未成年。高雄市則列管167家，今年1到10月共查獲職業賭場46件、852人。

台南市少年隊表示，為防止學生涉足不當場所，擴大臨檢勤務，將相關場所列為校安重點，並實施聯巡、加強校園法令宣導，提醒學生遠離撲克與麻將館等高風險環境。

警方表示，部分學生誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，日前警方查獲1名科大生在德州撲克場館賭博，現場有輸贏機制，籌碼兌現。他辯稱「這是娛樂」且首次涉入，但得知違反社會秩序維護法最重可罰9千元，十分錯愕。

台南市警一分局3月在東區崇學路1家德州撲克競技店家，查獲他們利用社群招攬賭客，暗中經營非法賭博，經長期跟監，查獲負責人、荷官、工作人員及賭客一干人等，依賭博罪法辦。另市警五分局近2年在北區查抄3處以棋牌社、撞球館為掩護的職業賭場，其中1間棋牌社張貼「禁止賭博」告示，實際以揪牌咖為名，提供麻將賭博場所。

警方表示，將持續加強查處，避免青少年涉足。

賭博 台南 高雄市 德州撲克

延伸閱讀

台南議會修法 德州撲克、麻將館離學校住宅增至500公尺

全民安全指引手冊按設籍發送 南市民政局：租屋族請洽公所

板橋湳興市場竟藏職業賭場警逮21人 賭客悲喊：輸錢又被警察抓　

未出勤救火卻詐領450元救災費 新北7義消還被爆分隊內喝酒賭博

相關新聞

台南軌道建設大躍進！捷運藍線明年動工 鐵路地下化年底通車

台南交通建設再邁大步！台南市政府交通局今天年終記者會宣布，捷運藍線第一期綜合規畫已獲行政院核定，明年將完成先期工程招標並...

雲林流感重症死亡已23例 農曆年前恐有另波疫情高峰

今年入秋後流感疫情持續升溫，9月全縣國中小、幼兒園停班數高達108班級，11月疫情稍緩，仍有15班級停課，今年迄今已有2...

仁義潭新地標「樂山樂水」揭幕 青銀世代共創家鄉記憶

嘉義仁義潭最新地標「樂山樂水」今揭幕，成為水庫步道新亮點。嘉義縣文化基金會首度與台灣自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝...

6年走讀老屋、地景 陳啓榮把台南六甲魅力撰成書

台南市六甲區長陳啓榮耗時6年，走訪老屋、古廟、公共藝術及自然景觀，並以攝影與詩文創作完成「六甲風采詩影集」。全書以7大主...

台南烏樹林災後異味引民怨 環保局：24小時監測空品

台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒13天，引發地方不滿，居民憂心空汙、水質與殘渣清運進度。市府雖宣布撲滅，但下風處多名住戶稱...

學生涉賭以為娛樂 台南市加強聯巡宣導

台南市、高雄市持續抄查賭博性質遊藝場，台南目前列管45家，高雄列管167家，但部分學生常誤以為撲克、麻將館只是娛樂場所，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。