身障者北車卡關 台鐵允改善

台北車站每日旅運量超過五十萬人，也是國家首都重要門面，多個身心障礙團體昨在台北車站發起無障礙路線體驗行動。身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，一般乘客是從從容容游刃有餘，身障者卻是匆匆忙忙、連滾帶爬，呼籲全面改善台北車站特定區的無障礙設施，包括提升電梯數量、建置明確且不中斷的無障礙指示系統等。

劉金鐘指出，一般旅客幾十秒可以到達地下一樓，身障者卻要繞到室外搭電梯，再進入捷運區，然後再轉往台北車站的地下一樓。以全台百分之五點一的身心障礙者人口推算，理論上每日會有約近三萬名身障者進出台北車站特定區，但卻可能重重阻礙。

身障團體現場發現，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部附掛式樓梯升降平台，而且須等待六至十分鐘由工作人員操作；而通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，且必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾高度不便。

台灣失智症協會政策副組長李佩璇表示，建議車站環境設計朝「更清楚、好理解、易辨識」的方向改善，例如明確的地標指引、簡明的圖文標示、適當的顏色對比、降低反光與視覺干擾等，站務人員也應具備基本的辨識與應對失智者的能力。

台鐵公司北區營運處長王兆賢表示，將立即檢討流程，縮短應變時間，避免旅客久候。他也指出，站內標示與出入口導引確有改善空間，台鐵將立即啟動調整，強化指標清楚度。