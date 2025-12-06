留住護理人員！新光醫院砸1億 明年全面加薪

為延緩護理師離職潮，新光醫院昨宣布明年元旦起，調升全體員工薪資，每月加薪一千八百元，依員工薪資換算，平均調薪幅度達百分之三點五，新進護理人員起薪可達六萬五一○○元；馬偕醫院也於日前宣布，明年起全院人員調薪百分之三點五。

新光醫院副院長洪子仁表示，明年將投資一億替員工加薪，新光醫院自二○二三年十一月至明年一月，累計調薪幅度達二成五，新進輪值三班護理人員薪資，已從五萬一千元調升至五萬二千八百元，再加上新人到職第一個月核發簽約獎金七萬元，及留任獎金及單位績效獎金等，白班護理人員每月平均薪資可達六萬五千一百元，院方另提供四年免費住宿等福利措施，各措施已讓院內護理人員離職率下降，從過去超過百分之十五，降至目前不到百分之八。

洪子仁表示，新冠疫情結束隔年，國內開始爆發醫護出走、病床關床潮，院方努力提高員工薪資及福利，今年九月新光醫院病房全開，已無降載關床，在調薪之外，院方結合人工智慧（ＡＩ）等科技，降低護理人員行政工作，盼讓醫療機構成為值得留下職場。

馬偕紀念醫院日前也宣布，今年十二月發放耶誕節禮金三千元、特別獎勵金四萬五千元，明年一月全面調薪百分之三點五，馬偕已連續三年調薪，總調薪幅度達百分之十點六。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，長庚醫療體系每年七月皆會加薪百分之三到四，今年加薪幅度就達百分之四，目前正在評估對新進護理師提高起薪，增加投入長庚體系的誘因；北醫體系則正研議後續年度的加薪方案；國泰醫院明年的加薪幅度也表示，正規畫中。

明年度公務人員未加薪，各家公立醫院公職醫護連帶無法加薪，但台大醫院醫務秘書陳彥元說，該院利用健康台灣深耕計畫經費，加上自籌款項，提供不同職類一定幅度薪資調整，幅度數萬元不等，盼藉此留下人力。