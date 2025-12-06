衛福部擬修法保障最低護理薪資 挨轟霸道

快訊

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫／台北報導

衛福部研擬修訂健保特約管理辦法，要求各家醫院保障新進護理人員的「最低起薪」，今年四月該提案一推出，立即引發醫界反彈，衛福部長石崇良日前再提此案，強調將凝聚共識後推行。醫界批評，這根本是「霸道」行為，最後受到重傷的必定會是五大科；專家指出，建議採「同儕自律」當領頭醫院替醫護加薪，其他醫院就會跟進。

石崇良日前接受媒體專訪，再次提及此案表示，健保署有意修正健保特約管理辦法，於醫院擔任專職醫事人員的投保薪資，不得低於當年度最低基本工資的兩倍、診所不得低於一點五倍，否則健保將研擬不予特約。

健保署副署長龐一鳴表示，今年陸續召開過幾次會議，當時有不少醫事團體指出，起薪若統一將會影響到診所，且該制度還得考量城鄉差距，影響甚巨，後續會再找相關醫事團體凝聚共識。

中華民國基層醫療協會理事長林應然批評，石崇良近期政策「過於霸道」，幾乎未與醫界溝通。以要求醫療院所給予醫護最低基本工資為例，等於逼迫院所自行吸收成本，但健保點值長期偏低，真正能達標的只有自費比率高的科別，如醫美等，這類診所不需值班、加碼給薪即可招到人。

他說，若衛福部強制推行，受衝擊最大的將是仰賴健保收入的婦產科、小兒科等開業科別，預估至少有一半恐將被迫歇業，且部分公立醫院也難以倖免。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也說，基本薪資不該「一刀切」，應藉由同儕自律，「有醫院咬緊牙根為醫護加薪，其他醫院就會跟進。」若衛福部要訂定最低護理薪資保障，須依地區醫院、區域醫院、醫學中心等不同醫院層級，同時考量醫院所在地區城鄉差距，及醫療人員工作負荷等，分級訂出不同薪資標準。

衛福部照護司副司長陳青梅說，此案由健保署研擬修法，尚在尋求共識，據悉無推動期程。

