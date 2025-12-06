聽新聞
三高是惡化關鍵！早期腎病年報：僅3成控好血壓

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會昨公布亞太地區首份「早期腎病年報」，發現國內慢性腎臟疾病患者，僅有三成血壓獲得控制，三高是導致腎臟疾病惡化的關鍵因子，該年報揪出其痛點，衛福部石崇良表示，健保署將推動醫療院所論質計酬方案，透過控制腎友血糖與血壓達標延緩病程，以達到二○三○年慢性病死亡率降三分之一目標。

據健保署統計，接受慢性腎病照護的病患一年超過九十萬人，需洗腎患者在去年來到九點七萬人，近年慢性腎臟病的新發生率雖趨緩，甚至一度反轉，但邁入超高齡化社會，洗腎仍具需求，如何在最早期避免走向洗腎之路，從「早期腎病年報」分析，控制三高成為一大關鍵。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成說，從年報發現，慢性腎病患者中，八成血脂控制達標，近六成血糖控制穩定，但血壓控制較不理想，以一三○毫米汞柱為目標，僅三成患者達標，因此血壓控制將是未來慢性腎病防治的重點。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說，若能讓腎病疾病進程，停留於慢性腎病，可減少急性腎損傷四點八倍，降低死亡率五點七倍，住院率也會顯著減少，且腎病愈早期接受治療，碳排放量較低，早期發現、治療不僅減少病人疾病負擔，對環境永續也有貢獻。

石崇良表示，目前健保署推動的二項論質計酬的方案，是鼓勵醫療院所幫助控制腎友的血糖以及血壓，達到延緩腎友進入透析病程，該方案的涵蓋率已從百分之廿提升至百分之卅八，顯示愈來愈多醫療院所介入，幫助腎友妥適控制血糖、血壓。

