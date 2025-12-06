快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

現不到8%！居家腹膜透析 拚2035年達18%

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
台灣洗腎人口去年達到九點七萬人，估計今年將耗資四七○億元，賴清德總統喊二○三五年居家腹膜透析占率目標達百分之十八。圖／聯合報系資料照片
台灣洗腎人口去年達到九點七萬人，估計今年將耗資四七○億元，賴清德總統喊二○三五年居家腹膜透析占率目標達百分之十八。圖／聯合報系資料照片

台灣長年被稱為「洗腎王國」，需接受血液透析的末期腎病患者持續攀高，去年已達九點七萬人，預估今年醫療相關費用將逼近五百億元，賴清德總統昨宣布，盼二○三五年之前，居家腹膜透析比率提升至百分之十八，衛福部也將調整支付標準，提高獎勵並擴大遠距醫療，讓不便外出的民眾願意選擇腹膜透析。

賴清德表示，透析人口破九萬餘人，相關醫療費用高達四七○億元，將直接影響國民健康福祉與生活品質。台灣腎臟醫學會昨發布「台灣居家透析白皮書」，該內容提出每年應以成長百分之一的速度，推動居家腹膜透析，目前台灣的居家腹膜透析占比不到百分之八，盼二○三五年前能提升至百分之十八，此舉也是在宅醫療的發展重點之一。

衛福部長石崇良表示，推動居家腹膜透析有三大考量，分別是人口結構改變、高齡化使長者移動困難，以及少子女化照護人力愈來愈緊、人力需求不足。他舉新冠疫情期間，不少透析患者需外出洗腎，導致隔離困難，近期花蓮堰塞湖事件，也讓當地需洗腎的受災民眾，面臨洗腎難題，相較之下，腹膜透析可在家中治療，搭配無人機補給藥等模式，更能提升醫療韌性。

台灣腎病醫學會腹膜透析醫療事務委員會主委楊智宇指出，國內推動腹膜透析的最大挑戰在於患者擔心居家操作會增加腹膜炎風險、無法即時獲得醫療協助。據臨床資料顯示，血液透析患者平均約兩年會有一次感染事件，腹膜透析則約五年一次。

石崇良表示，政府將持續推動腹膜透析品質提升計畫，除依支付標準給付外，並提供額外獎勵，同時導入數位照護與遠距監測，提高照護的可近性與連續性，相較患者需中斷生活前往機構洗腎，效果更佳。

健保署長陳亮妤補充，健保署自前年七月起推動「腹膜透析推廣與品質提升計畫」，每年編列四點三三五億元獎勵，目前已有三一九家院所參與，今年六月也啟動「居家血液透析試辦計畫」，每次居家訪視另給付一二○○元，有兩家醫院通過試辦。

賴清德 洗腎 石崇良 居家照護 無人機 新冠肺炎 堰塞湖 血液透析

延伸閱讀

賴總統：落實「客家六箭」 讓客家文化成為世界文化

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

政院8度提覆議！黃國昌：卓榮泰已不適任 賴清德還留是因臉皮厚

賴清德出席亞太腎臟醫學會 盼2035年居家透析盛行率達18％

相關新聞

終結「直美」衛福部拍板三大改革 醫師公會全聯會支持

為終結醫美亂象，衛福部預告修訂「特管辦法」，引發醫界爭議，日前達成三點共識，包含設落日條款終結醫學生未完成畢業後一般醫學...

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

衛福部擬修法保障最低護理薪資 挨轟霸道

衛福部研擬修訂健保特約管理辦法，要求各家醫院保障新進護理人員的「最低起薪」，今年四月該提案一推出，立即引發醫界反彈，衛福...

現不到8%！居家腹膜透析 拚2035年達18%

台灣長年被稱為「洗腎王國」，需接受血液透析的末期腎病患者持續攀高，去年已達九點七萬人，預估今年醫療相關費用將逼近五百億元...

三高是惡化關鍵！早期腎病年報：僅3成控好血壓

國家衛生研究院、台灣腎臟醫學會昨公布亞太地區首份「早期腎病年報」，發現國內慢性腎臟疾病患者，僅有三成血壓獲得控制，三高是...

蛇毒研究先驅李鎮源冥誕 陳建仁：有他才有台灣民主、才有好醫學生

今年是已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源110歲冥誕，台大醫學院舉辦「通識e學101影片發表會」暨「李鎮源院士110歲冥誕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。