現不到8%！居家腹膜透析 拚2035年達18%

台灣長年被稱為「洗腎王國」，需接受血液透析的末期腎病患者持續攀高，去年已達九點七萬人，預估今年醫療相關費用將逼近五百億元，賴清德總統昨宣布，盼二○三五年之前，居家腹膜透析比率提升至百分之十八，衛福部也將調整支付標準，提高獎勵並擴大遠距醫療，讓不便外出的民眾願意選擇腹膜透析。

賴清德表示，透析人口破九萬餘人，相關醫療費用高達四七○億元，將直接影響國民健康福祉與生活品質。台灣腎臟醫學會昨發布「台灣居家透析白皮書」，該內容提出每年應以成長百分之一的速度，推動居家腹膜透析，目前台灣的居家腹膜透析占比不到百分之八，盼二○三五年前能提升至百分之十八，此舉也是在宅醫療的發展重點之一。

衛福部長石崇良表示，推動居家腹膜透析有三大考量，分別是人口結構改變、高齡化使長者移動困難，以及少子女化照護人力愈來愈緊、人力需求不足。他舉新冠疫情期間，不少透析患者需外出洗腎，導致隔離困難，近期花蓮堰塞湖事件，也讓當地需洗腎的受災民眾，面臨洗腎難題，相較之下，腹膜透析可在家中治療，搭配無人機補給藥等模式，更能提升醫療韌性。

台灣腎病醫學會腹膜透析醫療事務委員會主委楊智宇指出，國內推動腹膜透析的最大挑戰在於患者擔心居家操作會增加腹膜炎風險、無法即時獲得醫療協助。據臨床資料顯示，血液透析患者平均約兩年會有一次感染事件，腹膜透析則約五年一次。

石崇良表示，政府將持續推動腹膜透析品質提升計畫，除依支付標準給付外，並提供額外獎勵，同時導入數位照護與遠距監測，提高照護的可近性與連續性，相較患者需中斷生活前往機構洗腎，效果更佳。

健保署長陳亮妤補充，健保署自前年七月起推動「腹膜透析推廣與品質提升計畫」，每年編列四點三三五億元獎勵，目前已有三一九家院所參與，今年六月也啟動「居家血液透析試辦計畫」，每次居家訪視另給付一二○○元，有兩家醫院通過試辦。