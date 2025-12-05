林磐聳獲金點最佳設計成就獎 將榮耀獻給眾人

台灣師大設計系名譽教授林磐聳今晚獲頒金點最佳設計成就獎，他說這不是個人獎項，是代表台灣視覺設計領域領獎。金點設計年度特別獎則有2件獎落台灣，1件由新加坡團隊獲得。

林磐聳今晚在金點設計獎頒獎典禮致詞表示，這是大家共同獲得的獎項，因為有前輩的開疆闢土才有一條道路可以讓眾人前行，有同輩同好的相知相惜才能到世界去打拼，還有年輕一代一棒接一棒，才讓世界看到台灣設計力量。

林磐聳在1980年代便引介「企業識別系統」（CIS）觀念至台灣，為中華電信、中華郵政、台糖公司、國立故宮博物院等公民營機構規劃識別與整體形象，也深耕國際推廣與教育工作，曾獲國家文藝獎美術類得主、ICOGRADA教育成就獎、DFA亞洲最具影響力全場大獎等。

林磐聳說，他是屏東東港海邊長大的孩子，這帶給他不畏風雨、勇往直前的海洋性格，自父母至家人的全力支持，更讓他無後顧之憂，期望讓世界持續看到台灣設計能力及不凡的價值。

今年度金點設計獎及金點概念設計獎，集結來自全球28地作品較勁，最終選出22件金點設計獎年度最佳設計獎、3件金點年度特別獎、3件金點概念設計年度最佳設計獎。

金點年度特別獎旨在表彰於循環永續及社會設計領域表現突出的作品，得主包含起而行綠能股份有限公司的「直流電充電樁IRON40」，以模組化設計能減少人力及材料浪費的靈活包裝系統，改善從製造、運輸到回收的流程，為工業包裝提出永續新解方。

還有逢甲大學的「逢甲建築小書屋偏鄉播種計畫—媽厝小書屋」，以共創實作為核心，整合教育與在地資源，為社區打造公共場域，體現設計凝聚社區、啟發創新的力量。

最後是新加坡景觀建築事務所DP Green的「榜鵝綠地：將閒置空間再造為社區中心」（Punggol Green:Reimagining an Underutilised Space into Community andSocial Spine），成功將高架橋下轉化為綠廊，兼顧生態復育與社區需求，其與政府及居民共創的過程與經驗，為城市閒置空間再利用帶來啟發。