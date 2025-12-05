2026安古蘭漫畫節取消 文策院評估參與其他漫畫節

第53屆法國安古蘭國際漫畫節承辦單位日前透過聲明宣告無法舉行活動，台灣自2012年起皆以「台灣館」參與。文策院表示，將配合終止參展計劃，8日公告說明，也將評估參與其他漫畫節活動。

安古蘭漫畫節承辦單位「第9藝術+」（9eArt+）因管理不善、員工遭合作廠商性侵等事件，被漫畫家、出版商群起杯葛，第9藝術+在1日透過律師事務所聲明，因資金缺乏，無法在合適條件下舉行安古蘭漫畫節。

旅法漫畫家林莉菁也參與法國女性漫畫家聯合杯葛行動，她今天告訴中央社記者，對參與杯葛的漫畫家或是小出版社來說，安古蘭漫畫節是年度盛事，無法如期舉行自然很傷，但這也是試圖扳倒承辦單位的方式。

林莉菁說，法國漫畫業界正在安古蘭、巴黎等法國各地大力發展不同過渡性漫畫活動，安古蘭當地市府也苦惱於漫畫盛會取消帶來的影響，像是旅宿與餐飲業者直接受到的衝擊。

文化內容策進院今年上半年已完成2026安古蘭漫畫節台灣館創作者、版權人及主題書區徵件。文策院今天回應，將配合終止2026年安古蘭國際漫畫節的參展計劃，相關作業說明將於12月8日於文策院網站公告。

文策院進一步表示，也將評估參與其他漫畫節活動，持續推動台灣出版品海外推廣，促進外譯與銷售。

除安古蘭漫畫節外，安古蘭國際漫畫暨影像城每年都由台法雙方選送2名台灣漫畫家前往駐村，駐村期間為12月至2月，期間可配合文策院參加安古蘭漫畫節，今年選送駐村創作者為漫畫家陳筱涵、森森。

陳筱涵、森森皆已抵達駐村地。陳筱涵告訴記者，駐村藝術家的計劃正常舉行，文策院本為他們規畫安古蘭漫畫節舞台上的現場作畫、簽繪等活動，現在也隨之取消。

陳筱涵說，駐村機構告訴她，安古蘭漫畫博物館和市政府還是會嘗試舉辦一些小型活動，不會像往年漫畫節，但可能有些當地活動，駐村機構也會有小型展覽。

陳筱涵以政治漫畫作品見長，當初申請駐村的作品計劃是以短篇紀實漫畫為主，將記錄她作為新聞漫畫家的一天，她也為了此次安古蘭漫畫節取消事件創作單幅漫畫。