終結「直美」衛福部拍板三大改革 醫師公會全聯會支持

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為終結醫美亂象，衛福部預告修訂「特管辦法」，引發醫界爭議，日前達成三點共識，醫師公會今發表聲明表達支持。示意圖。聯合報系資料照
為終結醫美亂象，衛福部預告修訂「特管辦法」，引發醫界爭議，日前達成三點共識，包含設落日條款終結醫學生未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就投入醫美的「直美」現象、十一類科別可執行特定美容醫學手術、執行高風險醫美手術的診所，先輔導認證，以此取代診所評鑑；醫師公會全聯會今發表聲明表達支持。

醫美事故頻傳，衛福部12月3日召開會議達成三點共識，終結醫學生畢業「直美」，2019年後畢業醫學生，都要完成PGY訓練才能從事美容醫學服務，若已在業界工作，須補完PGY訓練；2019年以前畢業的醫學生，若未具專科資格且已是有實際臨床經驗的醫師，施行特定美容醫學處置，在提供具體處置實例並經訓練可繼續施作。

第二，大外科專科醫師資格始得執行美容醫學手術，限11個部定專科醫師包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科；第三，針對施行特定美容醫學手術診所，先以「輔導認證取代強制評鑑」。

醫師公會全聯會今發表聲明指出，全聯會高度重視美容醫學相關政策，參與法規研修、數次會議及行文建議等，近來特管辦法這一路的討論過程中，深刻感受到衛福部願意與醫界反覆座談、蒐集各專科與基層的聲音，並在不同意見之間尋求平衡，讓制度能更貼近實務、更兼顧民眾需求，也讓第一線醫師感受到被理解與尊重。

該聲明指出，未來無論是在訓練標準、認證制度、病安監測，或是醫療資訊透明化方面，都將與衛福部保持密切合作，盡力提供專業建議，讓台灣的美容醫學能更安全、更穩健，也讓每位尋求醫療照護的民眾都能安心信賴。

