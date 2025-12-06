聽新聞
健康你我他／媽帶我割雙眼皮 幾經波折才成功

聯合報／ 文／詠蓓（中市北區）
多年來幾經波折，終於完成我美目盼兮的雙眼皮心願。圖／詠蓓提供
多年來幾經波折，終於完成我美目盼兮的雙眼皮心願。圖／詠蓓提供

媽媽愛漂亮，不只她自己愛漂亮，更希望我比她漂亮。我國小一畢業，她就帶我去做臉上的去斑，要把我額頭的一點點雀斑去除。高中畢業，她又帶我去動雙眼皮手術，而且她和我一起去做，但是，她的雙眼皮一次就做成功了，而我的雙眼皮卻一再失敗，最後醫師還退費給我，介紹我換另一間診所再去做看看。

一開始，我們採行切割眼皮的手術方式，想讓眼皮摺痕從眼頭開始與眼睛相連，要給人一種柔和自然的感覺。然而，一切不如預期，在幾周的恢復期過後，兩眼眼皮略有不對稱，尤其右眼眼瞼鬆弛，導致摺痕有些微消失。

回診兩次仍未見改善，醫師建議改以縫合方式補救。可是一兩個月之後，縫線脫落雙眼皮線還消失了，而且還有些蟹足腫現象，有時引起紅腫、癢與疼痛。於是醫師便介紹我轉診給其他的診所名醫，但他也不敢保證一定就會成功；要不然，他也願意全額退費給我們，自行去另請高明。

後來我們選擇退費，另覓他處就診。幾經波折與歷經內心煎熬，媽媽也深感懊惱和愧疚。我就這樣度過四年大學，出來工作兩年後，有了一點積蓄，我決定再給自己一次機會。這次醫師採用較新式的結合割與縫優點的釘書針手術，切口小恢復快，終於完成我美目盼兮的雙眼皮心願。

