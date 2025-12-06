聽新聞
愛肝達人站／爛尾樓與「爛」尾炎，哪一個比較要緊？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

建築上有爛尾樓，醫學上有「闌」尾炎，哪一個比較要緊？

俗話說「平地起高樓」，古人感嘆高樓壯闊，還留下「仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽焉在後」的名句。然而，有些大樓蓋到一半就停工，任其風吹日曬，久而久之成了廢墟，不但破壞市容，更像城市裡的一顆「爛尾」。

人體也有一條「爛尾」——就是闌尾。

闌尾炎以前俗稱盲腸炎。闌尾位於盲腸末端，是演化過程中幾乎被淘汰的小管子，平時沒有什麼存在感；但若糞便或細菌誤闖其中，就可能引發發炎壞死。輕者用抗生素可控制，多數仍得靠外科切除，不然拖延下去，就會造成腹膜炎、敗血症，後果不堪設想。

城市寸土寸金，只能往上發展。高樓固然壯觀，但若設計不良、結構老舊、疏於維護，一遇上地震或大火，往往釀成悲劇。日前香港大埔大火奪走多條人命，令人不勝唏噓。

人體的設計也一樣精密而擁擠。造物者為了在有限空間內塞入心、肺、肝、腸等器官，只能緊密排列。除了從口到肛門的腸胃道外，全身其他地方都必須保持無菌。一旦細菌走錯路，就會惹禍上身：跑進血液成敗血症、跑進腹腔成腹膜炎、跑進膽囊成膽囊炎、鑽進闌尾就是闌尾炎。

闌尾一旦發炎到變成「爛」尾炎，就必須靠醫療介入，通常得切除以絕後患；否則細菌往外擴散，就是腹膜炎與敗血症，危及生命。建築亦如是——高樓若沒良好設計與維護，也會倒、會燒，同樣危險。

人體的骨骼支撐全身，就像大樓的鋼骨結構；主動脈從上至下輸送血液，猶如大樓裡的水電瓦斯管線。大樓年久會崩，人體年老時，脊椎也可能塌陷壓迫神經；主動脈逐漸脆弱甚至剝離，更是中老年人不容忽視的隱形殺手。有些人年過半百仍愛逞強舉重，結果傷了自己，正是不解構造之理。

總之，爛尾樓與闌尾炎看似無關，其實背後都有共同的警訊：一旦壞掉，就會危及生命。前者害的是城市安全，後者害的是人體健康。不論是建築或身體，從規畫、施工到後續保養，任何一環鬆懈，都可能釀成災禍。

●肝病防治學術基金會最新一期《好心肝雜誌》，提供肝病醫療新知、正確實用的健康知識，延伸閱讀請點擊

