快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

中央社／ 台北5日電

跨越3800公里，中華民國藥師公會全國聯合會特地從台灣飛往印尼雅加達，今天與印尼藥師會提前續盟，延續姐妹會情誼，鞏固深厚情誼與專業連結，為交流寫新頁。

藥師公會全國聯合會於2022年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，4年來交流頻繁，不論藥事服務、災害用藥或社區衛教，都建立深厚合作，原協議將於2026年到期。藥師公會全國聯合會理事長林憶君才上任2週，昨天親自率團飛往印尼雅加達續盟。

藥師公會全聯會今天透過新聞稿表示，此次提前續簽，締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜同行，監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部也全程參與，展現全聯會推動國際合作的決心。

黃金舜表示，當初選擇以印尼為台灣藥師國際布局的第一站，是因為雙方擁有相同的專業信念，如今提前續盟，再次證明「台灣藥師的實力正在被世界看見」。

駐印尼代表洪振榮出席見證並致上祝福，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼台灣、印尼藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。

林憶君表示，未來雙方將在既有合作上進一步拓展，包括青年藥師交流、專業訓練、公共衛生合作與研討會等，讓台灣藥師的力量在亞洲更多角落發揮影響力。

藥師 印尼 雅加達

延伸閱讀

六檔海外基金淨值飆

印尼雅加達禁食狗肉 饕客反彈「上帝造狗就是要給人吃」

豪雨狂炸4國奪近千命 斯里蘭卡、印尼軍方進駐災區馳援

殺人通緝犯潛逃印尼躲藏10多年 遭押解回台服刑

相關新聞

終結「直美」衛福部拍板三大改革 醫師公會全聯會支持

為終結醫美亂象，衛福部預告修訂「特管辦法」，引發醫界爭議，日前達成三點共識，包含設落日條款終結醫學生未完成畢業後一般醫學...

吃麵包怎讓血糖不竄高？中醫師：搭配1飲品控糖 效果勝過水跟茶

麵包種類口味多樣化，是不少人早餐、點心或宵夜的最佳選擇，但也有人擔心麵包吃多了會讓血糖飆升。中醫師高晧宇分享研究顯示，建議吃麵包搭配250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值可下降達30%，能有效抑制血糖上升。

蛇毒研究先驅李鎮源冥誕 陳建仁：有他才有台灣民主、才有好醫學生

今年是已故中研院士、知名蛇毒專家李鎮源110歲冥誕，台大醫學院舉辦「通識e學101影片發表會」暨「李鎮源院士110歲冥誕...

桃機服務楷模頒獎典禮 表揚機場第一線單位26位服務楷模

桃園國際機場公司今天舉行「113年度服務楷模頒獎典禮」，表揚26位在各自崗位上展現卓越服務精神的機場夥伴，服務楷模票選活...

不是最熱的夏天！飲料店業績高峰落在這2個月

台灣手搖飲料店密集，多年不敗，經濟部統計處指出，疫後民眾外出飲食恢復正常，帶動飲料店營業額也回到正成長趨勢，加上近年業者...

洗腎人口近10萬…居家透析目標2035年達18% 石崇良曝三大考量

台灣洗腎人口居高不下，全台透析人口近9.7萬人，不過居家腹膜透析僅7%，賴清德總統喊出2035年居家透析目標達到18%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。